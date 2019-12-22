На трассе в Туле у влетевшей в большегруз легковушки оторвало колесо

Вечером 22 декабря на 195-м км автодороги М-2 «Крым» (Привокзальный округ, неподалеку от поворота на деревню Струково) столкнулись легковой автомобиль Volkswagen и большегруз Freightliner.



По словам водителя грузовика, он следовал в сторону Щекино и неожиданно со встречной полосы на него вылетела легковушка, которая врезалась ему в левый борт.



Freightliner получил незначительные повреждения, а вот легковушка, помимо значительных повреждения передней части, лишилась колеса. Водитель грузовика не пострадал, а второй участник происшествия ударился головой, но отказался от госпитализации.





Стоит отметить, что на момент приезда на место корреспондента Myslo у предполагаемого виновника ДТП наблюдалась заторможенная реакция, которая могла быть как последствиями столкновения автомобилей, так и свидетельствовать об опьянении. Окончательную причину и все обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам ГИБДД.