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На трассе в Туле у влетевшей в большегруз легковушки оторвало колесо

На трассе в Туле у влетевшей в большегруз легковушки оторвало колесо

Предполагаемый виновник автоаварии отделался легким испугом.

Вечером 22 декабря на 195-м км автодороги М-2 «Крым» (Привокзальный округ, неподалеку от поворота на деревню Струково) столкнулись легковой автомобиль Volkswagen и большегруз Freightliner.

По словам водителя грузовика, он следовал в сторону Щекино и неожиданно со встречной полосы на него вылетела легковушка, которая врезалась ему в левый борт.

Freightliner получил незначительные повреждения, а вот легковушка, помимо значительных повреждения передней части, лишилась колеса. Водитель грузовика не пострадал, а второй участник происшествия ударился головой, но отказался от госпитализации.



Стоит отметить, что на момент приезда на место корреспондента Myslo у предполагаемого виновника ДТП наблюдалась заторможенная реакция, которая могла быть как последствиями столкновения автомобилей, так и свидетельствовать об опьянении. Окончательную причину и все обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам ГИБДД.

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На трассе в Тулой у влетевшей в большегруз легковушки оторвало колесо, Фото: 1
На трассе в Тулой у влетевшей в большегруз легковушки оторвало колесо, Фото: 2
На трассе в Тулой у влетевшей в большегруз легковушки оторвало колесо, Фото: 3
На трассе в Тулой у влетевшей в большегруз легковушки оторвало колесо, Фото: 4
На трассе в Тулой у влетевшей в большегруз легковушки оторвало колесо, Фото: 5
На трассе в Тулой у влетевшей в большегруз легковушки оторвало колесо, Фото: 6
На трассе в Тулой у влетевшей в большегруз легковушки оторвало колесо, Фото: 7
На трассе в Тулой у влетевшей в большегруз легковушки оторвало колесо, Фото: 8
На трассе в Тулой у влетевшей в большегруз легковушки оторвало колесо, Фото: 9
На трассе в Тулой у влетевшей в большегруз легковушки оторвало колесо, Фото: 10
На трассе в Тулой у влетевшей в большегруз легковушки оторвало колесо, Фото: 11
На трассе в Тулой у влетевшей в большегруз легковушки оторвало колесо, Фото: 12
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 21:05 +5
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