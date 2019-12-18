Туляков приглашают на фестиваль элегантности и таланта «Мини Мисс и Мини Мистер Тула»

Модельное агентство Gold Models приглашает туляков на VIII ежегодный областной детский фестиваль элегантности и таланта «Мини Мисс и Мини Мистер Тула-2019».

Звездная гостья и почетный член жюри — финалистка телепроекта «Голос. дети» и участница телепроекта «Лучше всех» Мария Панюкова. Специальные члены жюри — продюсер и президент «Мини Мисс и Мини Мистер России» Татьяна Праскова, президент международного фестиваля «Гордость нации» Николай Коротков.

В программе фестиваля: конкурсные выступления звезд эстрады; самых обаятельных и талантливых детей из Тульской области; показы новых дизайнерских коллекций моделями агентства Gold models; презентация новой новогодней коллекции известного тульского дизайнера Екатерины Орловой юными моделями Gold kids; выступления победителей фестивалей прошлых лет и обладателей Гран-при международных и всероссийских конкурсов талантов.

Победители представят Тульскую область на всероссийском фестивале «Мини Мисс и Мини Мистер России-2020».

Заказ билетов по телефонам: 38−41−33, 8 (903)840−41−33. Мероприятие состоится 21 декабря в 15.00 в ДК машзавода (ул. Демидовская, 52).