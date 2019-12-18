Прокурор Привокзального района Тулы: О трудовых отношениях, ЖКХ и соседях по дому

Что делать, если работодатель не выплачивает заработную плату? Как быть, если управляющая компания не работает?

На эти и другие вопросы ответил в ходе прямой линии Myslo прокурор Привокзального района Тулы Сергей Николаевич Нехорошев.



— Считаю, что управляющая компания неверно начисляет плату за пользование водой. Куда в этом случае обращаться?

— В этом случае можно обратиться с письменным заявлением к руководителю управляющей компании, в котором подробно изложить проблему. Также можно обратиться в Государственную жилищную инспекцию, сотрудники которой вправе проверить ваши доводы.

— Температура воздуха в квартире ниже нормы, а представители управляющей компании не принимают мер по обращениям жителей. Что делать?

— В АО «Тулатеплосеть» есть номер телефона аварийно-диспетчерской службы (42-53-21 или 42-53-23), представители компании выезжают по всем сообщениям и проверяют наличие тепла в жилом помещении и соответствие температуры воздуха установленным нормам.

— Мы не согласны с установкой шлагбаума во дворе дома, какие меры можно принять?

— Вопрос установки или демонтажа шлагбаума, а также любое решение, касающееся использования земли общего пользования, рассматривается только общим собранием собственников помещений в многоквартирном жилом доме. Если решение уже принято, но вы с ним не согласны, вы вправе обжаловать его в судебном порядке, для этого необходимо обратиться с заявлением в суд.

— Имеет ли право председатель правления СНТ самостоятельно устанавливать цены по своему усмотрению на электроэнергию внутри садоводства?

— Согласно действующему законодательству, дачные некоммерческие объединения граждан входят в перечень потребителей, которые приравнены к населению, а значит, и электрическая энергия поставляется им по регулируемым ценам (тарифам). Завышение регулируемых государством цен является правонарушением, за которое предусмотрена ответственность частью 1 статьи 14.6 Кодекса об административных правонарушениях РФ в виде штрафа.

—Имеет ли право собственник сдать комнату в коммунальной квартире без согласия других собственников помещений в квартире?

— Запрет на такого рода действия в законодательстве отсутствует. Согласно нормам Гражданского кодекса Российской Федерации, собственник вправе совершать любые действия, не противоречащие закону, со своим имуществом, в том числе передавать его в пользование другим лицам. Квартирант обязан соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользования жилыми помещениями, а также правила содержания общего имущества.

— Куда можно обратиться с жалобой на руководство вуза?

— Такую жалобу можно направить в Министерство образования и науки. России, которое является полномочным органом по рассмотрению устных и письменных обращений граждан в данной сфере и принятию по ним решений в сроки, установленные Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан».

— Меня приняли на работу с испытательным сроком и предлагают уволиться раньше его окончания, однако в трудовом договоре условие об испытании не указано.

— В соответствии с трудовым законодательством, если в трудовом договоре условие об испытании отсутствует, значит, вы приняты на работу без испытательного срока.

—Организация не выплачивает заработную плату, объясняя это отсутствием денежных средств.

— Работодатель не вправе задерживать выплату заработной платы работникам. Закон не освобождает работодателя от обязанности выплаты работнику заработной платы даже в том случае, если из-за финансовых трудностей работа организации временно приостановлена.

— Входит ли в трудовой стаж отпуск по уходу за ребенком?

— Трудовым кодексом РФ (ст.256) предусмотрено, что на период отпуска по уходу за ребенком за работником сохраняется работа (должность). При этом отпуск засчитывается в общий и непрерывный трудовой стаж, а также в стаж работы по специальности (за исключением случаев досрочного назначения страховой пенсии по старости). Отпуск может быть использован полностью или по частям не только матерью, но и отцом ребенка, а также бабушкой, дедом, другим родственником, фактически осуществляющим уход за ребенком.

— Имеет ли право работодатель навязывать сотрудникам услуги конкретного банка для перевода им заработной платы?

— Работник вправе выбрать любую кредитную организацию, в которую переводится его заработная плата. Воспрепятствование работодателем осуществлению работником своего права является правонарушением, за которое Кодексом об административных правонарушениях РФ предусмотрена ответственность в виде штрафа.

Из досье Myslo

Сергей Николаевич Нехорошев

Прокурор Привокзального района Тулы.

Родился 15 октября 1972 года.

Окончил Российскую правовую академию (Москва).

Воспитывает сына.

Любит фильмы Леонида Гайдая.

Любимые книги: жанр фантастики.

Любимое блюдо: мясо в любом виде.