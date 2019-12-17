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В Туле у сбившей фонарный столб легковушки оторвало колесо

В Туле у сбившей фонарный столб легковушки оторвало колесо

В результате ДТП пострадали два человека.

Поздно вечером 16 декабря, напротив дома № 24 на Веневском шоссе в Туле легковой автомобиль Daewoo Nexia вылетел с проезжей части и повалил установленный на обочине фонарный столб.

Несмотря на серьезные повреждения у машины, в ДТП обошлось без погибших. Водителю оказали медицинскую помощь на месте, а вот его 26-летнюю пассажирку пришлось госпитализировать.

По словам водителя, перед автоаварией он следовал в направлении Тулы и неожиданно его ослепил яркий свет фар встречной машины, после чего он и потерял контроль над дорогой и своим авто.

Окончательную причину и все обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам ГИБДД.
 

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В Туле у сбившей фонарный столб легковушки оторвало колесо, Фото: 1
В Туле у сбившей фонарный столб легковушки оторвало колесо, Фото: 2
В Туле у сбившей фонарный столб легковушки оторвало колесо, Фото: 3
В Туле у сбившей фонарный столб легковушки оторвало колесо, Фото: 4
В Туле у сбившей фонарный столб легковушки оторвало колесо, Фото: 5
В Туле у сбившей фонарный столб легковушки оторвало колесо, Фото: 6
В Туле у сбившей фонарный столб легковушки оторвало колесо, Фото: 7
В Туле у сбившей фонарный столб легковушки оторвало колесо, Фото: 8
В Туле у сбившей фонарный столб легковушки оторвало колесо, Фото: 9
В Туле у сбившей фонарный столб легковушки оторвало колесо, Фото: 10
В Туле у сбившей фонарный столб легковушки оторвало колесо, Фото: 11
В Туле у сбившей фонарный столб легковушки оторвало колесо, Фото: 12
В Туле у сбившей фонарный столб легковушки оторвало колесо, Фото: 13
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
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