В Туле у сбившей фонарный столб легковушки оторвало колесо

Поздно вечером 16 декабря, напротив дома № 24 на Веневском шоссе в Туле легковой автомобиль Daewoo Nexia вылетел с проезжей части и повалил установленный на обочине фонарный столб.



Несмотря на серьезные повреждения у машины, в ДТП обошлось без погибших. Водителю оказали медицинскую помощь на месте, а вот его 26-летнюю пассажирку пришлось госпитализировать.

По словам водителя, перед автоаварией он следовал в направлении Тулы и неожиданно его ослепил яркий свет фар встречной машины, после чего он и потерял контроль над дорогой и своим авто.



Окончательную причину и все обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам ГИБДД.

