На выходных в Туле сотрудники ГИБДД проведут несколько масштабных рейдов

Фото из архива Myslo.

Будут ловить пьяных водителей и тех, кто неправильно перевозит детей.

Напомним, с 6 по 19 декабря на территории Тульской области проходят масштабные рейды ГИБДД. Так, сегодня, 14 декабря, сотрудники Госавтоинспекции проверят, как туляки перевозят детей. Нарушения будут выявляться в рамках рейда «Маленький пассажир — большая ответственность».

15 декабря инспекторы ДПС проведут рейдовое мероприятие «Нетрезвый водитель» — будут ловить тех, кто находится за рулем в состоянии опьянения.

Также в УГИБДД напомнили, что по 22 декабря в Туле проходит рейд «Внимание, пешеход!».