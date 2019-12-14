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На выходных в Туле сотрудники ГИБДД проведут несколько масштабных рейдов
Фото из архива Myslo.

На выходных в Туле сотрудники ГИБДД проведут несколько масштабных рейдов

Будут ловить пьяных водителей и тех, кто неправильно перевозит детей.

Напомним, с 6 по 19 декабря на территории Тульской области проходят масштабные рейды ГИБДД. Так, сегодня, 14 декабря, сотрудники Госавтоинспекции проверят, как туляки перевозят детей. Нарушения будут выявляться в рамках рейда «Маленький пассажир — большая ответственность».
 
15 декабря инспекторы ДПС проведут рейдовое мероприятие «Нетрезвый водитель» — будут ловить тех, кто находится за рулем в состоянии опьянения.
 
Также в УГИБДД напомнили, что по 22 декабря в Туле проходит рейд «Внимание, пешеход!».
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сегодня, в 11:54 +2
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