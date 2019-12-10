Семья погорельцев из Киреевского района просит помощи у туляков

В данный момент Алёшины проживают в доме, которое им выделила администрация. Удобства для жизни здесь минимальные.

В редакцию Myslo обратилась семья Алёшиных — погорельцы из Киреевского района. Еще в ноябре 2018 года их дом в деревне Мясновка уничтожил пожар. Подробно об этой истории мы писали здесь.

Сейчас семья проживает в небольшом домике, который им выделила администрация. Условия для жизни минимальные — из удобств только электричество и отопление. Туалет — на улице.

– Воду я везу из Тулы, только представьте, сколько ее нужно на нас с сыном! Хорошо, что мои старшие дети сейчас учатся в областном центре и проживают там в общежитиях. Есть еще вариант — брать воду из родника, который тут неподалеку. Но там такая местность, что на машине можно в итоге и не выехать, — рассказывает Ольга Алёшина.

Мыться погорельцев пускают друзья и знакомые. Только сколько будет длиться такое гостеприимство, неизвестно.

Ольга рассказывает, что администрация им выделила 10 тысяч рублей как погорельцам. Еще 200 тысяч Алёшины получили от одного из фондов — на покупку стиральной машины и мебели. На это и ушли деньги, ведь семья осталась вообще без имущества – в огне сгорело всё.

Ольга и ее дети мечтают восстановить свой дом, который на протяжении многих лет был для них родным и уютным гнездышком. Но пока это остается в мечтах — на месте жилья сейчас груда обгоревших вещей и обвалившиеся стены.

– Мы хотим вернуть свой дом, но на восстановление нужны деньги! Поэтому обращаемся за помощью к тулякам. Может, кто-то поможет финансово или стройматериалами, — обращается Ольга ко всем неравнодушным людям.

Деньги можно перечислить на банковскую карту Московского индустриального банка: 5570718847307366, Алешина О.

Ольга будет рада любой сумме.