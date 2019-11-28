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В Туле проходят Всероссийские соревнования по художественной гимнастике
Фото: пресс-служба Тульской городской Думы

В Туле проходят Всероссийские соревнования по художественной гимнастике

На открытии турнира спортсменок поприветствовала мэр Тулы Ольга Слюсарева.

В тульском спорткомплексе «Новое поколение» стартовали Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы двукратной Олимпийской чемпионки, заслуженного мастера спорта России Елены Посевиной.

В торжественной церемонии открытия состязаний приняли участие глава Тулы Ольга Слюсарева и заслуженный тренер России, президент Тульской областной общественной организации «Федерация художественной гимнастики», главный судья соревнований Лидия Зайцева.

– Каждый год наш город принимает сильнейших спортсменок. Для нас это очень престижно и почетно. Тула подарила нашей стране немало известных спортивных имен. В их числе – Елена Посевина, выдающаяся российская гимнастка. Уверена, ее блистательные достижения вдохновляют молодые таланты работать над собой, идти вперед и побеждать, – отметила Ольга Слюсарева. – Дорогие спортсменки! Пусть участие в сегодняшнем турнире откроет вам дорогу к новым успехам, а ваши яркие, красивые выступления станут достойным вкладом в копилку достижений художественной гимнастики.

В турнире принимают участие 800 спортсменок из 30 регионов России. Они выступают по индивидуальной программе и в групповых упражнениях. По итогам турнира лучшим из них будут присвоены спортивные звания и разряды.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:55 +1
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Туласпорткомплекс Новое поколение

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