За сутки в Туле сгорели два автомобиля

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Одна из легковушек вспыхнула прямо посреди дороги.

За последние сутки в областном центре произошло два возгорания автомобилей. Об этом сообщает группы «Тула. Жесть».

Kia Rio вспыхнула рано утром на ул. Оборонной. Судя по всему, очаг возгорания находился под капотом, а затем пламя перекинулось на элементы кузова. Вероятно, причиной стало замыкание проводки.

В посёлке Октябрьский в ночь на 28 ноября сгорел автомобиль Peugeot RCZ. Автомобиль выгорел полностью и восстановлению не подлежит. Владелец машины не исключает возможность поджога.