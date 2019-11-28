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За сутки в Туле сгорели два автомобиля
Одна из легковушек вспыхнула прямо посреди дороги.
За последние сутки в областном центре произошло два возгорания автомобилей. Об этом сообщает группы «Тула. Жесть».
Kia Rio вспыхнула рано утром на ул. Оборонной. Судя по всему, очаг возгорания находился под капотом, а затем пламя перекинулось на элементы кузова. Вероятно, причиной стало замыкание проводки.
В посёлке Октябрьский в ночь на 28 ноября сгорел автомобиль Peugeot RCZ. Автомобиль выгорел полностью и восстановлению не подлежит. Владелец машины не исключает возможность поджога.
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