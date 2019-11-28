новости
новости
Регистрация
За сутки в Туле сгорели два автомобиля
Фото: vk.com/tulazest

За сутки в Туле сгорели два автомобиля

Одна из легковушек вспыхнула прямо посреди дороги.

За последние сутки в областном центре произошло два возгорания автомобилей. Об этом сообщает группы «Тула. Жесть».

Kia Rio вспыхнула рано утром на ул. Оборонной. Судя по всему, очаг возгорания находился под капотом, а затем пламя перекинулось на элементы кузова. Вероятно, причиной стало замыкание проводки.

В посёлке Октябрьский в ночь на 28 ноября сгорел автомобиль Peugeot RCZ. Автомобиль выгорел полностью и восстановлению не подлежит. Владелец машины не исключает возможность поджога.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:10 +2
Другие статьи по темам
Событие
сгорели машинысгорели автомобилиподжогвозгорание автомобилякороткое замыкание
Место
Тулаулица Обороннаяпоселок Октябрьский

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле проходят Всероссийские соревнования по художественной гимнастике
В Туле проходят Всероссийские соревнования по художественной гимнастике
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.