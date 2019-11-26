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На Зеленстрое в Туле пробка из-за ДТП

На Зеленстрое в Туле пробка из-за ДТП

В районе поворота на ул. Генерала Маргелова столкнулись Mitsubishi, Volkswagen и Chevrolet.

Как сообщил Myslo очевидец, днем 26 ноября на пр. Ленина в Туле столкнулись внедорожник, микроавтобус и легковой автомобиль.
 
 
Судя по положению транспортных средств, перед дорожно-транспортным происшествием они двигались в попутном направлении. В результате автоаварии никто не пострадал, но из-за участников возникло затруднение движения в направлении к центру города.
 
 
На момент публикации новости участники происшествия ждали сотрудников ДПС.
 
 
 

Внимание! Если вы стали очевидцем происшествия или хотите сообщить дополнительную информацию корреспонденту рубрики «Дежурная часть» Сергею Старикову, это можно сделать по телефону +7-962-272-02-02 (WhatsApp и Viber - круглосуточно).

 

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 13:12 +3
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