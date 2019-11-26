На Зеленстрое в Туле пробка из-за ДТП

В районе поворота на ул. Генерала Маргелова столкнулись Mitsubishi, Volkswagen и Chevrolet.

Как сообщил Myslo очевидец, днем 26 ноября на пр. Ленина в Туле столкнулись внедорожник, микроавтобус и легковой автомобиль.

Судя по положению транспортных средств, перед дорожно-транспортным происшествием они двигались в попутном направлении. В результате автоаварии никто не пострадал, но из-за участников возникло затруднение движения в направлении к центру города.

На момент публикации новости участники происшествия ждали сотрудников ДПС.