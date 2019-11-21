В плехановском таборе обнаружили незаконные врезки в коммуникации

Фото "Тулагорводоканала".

Сотрудники «Тулагорводоканала» отключили эти дома от водоснабжения.

В цыганском поселении в поселке Плеханово обнаружены факты самовольного подключения домов к централизованной сети водоснабжения.

Сотрудники «Тулагорводоканала» с представителями администрации города и полицейскими отключили два домовладения путем технологического отсоединения трубопроводов.

- Кроме этого, были обнаружены две самовольно выполненные врезки на земельных участках, используемые для несанкционированного отбора воды из централизованной системы водоснабжения Тулы, — сообщается на сайте водоканала.

Данные врезки также отключили путем технологического разрыва. В дальнейшем «Тулагорводоканал» планирует производить ежемесячные обследования и отключение самовольно подключенных лиц.