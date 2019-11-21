новости
новости
Регистрация
В плехановском таборе обнаружили незаконные врезки в коммуникации
Фото "Тулагорводоканала".

В плехановском таборе обнаружили незаконные врезки в коммуникации

Сотрудники «Тулагорводоканала» отключили эти дома от водоснабжения.

В цыганском поселении в поселке Плеханово обнаружены факты самовольного подключения домов к централизованной сети водоснабжения.

Сотрудники «Тулагорводоканала» с представителями администрации города и полицейскими отключили два домовладения путем технологического отсоединения трубопроводов.

- Кроме этого, были обнаружены две самовольно выполненные врезки на земельных участках, используемые для несанкционированного отбора воды из централизованной системы водоснабжения Тулы, — сообщается на сайте водоканала.

Данные врезки также отключили путем технологического разрыва. В дальнейшем «Тулагорводоканал» планирует производить ежемесячные обследования и отключение самовольно подключенных лиц.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 17:26 +2
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
Тулагорводоканалнезаконные врезкинезаконные подключения

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В тульском кожвендиспансере один пациент ранил ножом другого
В тульском кожвендиспансере один пациент ранил ножом другого
Труп в Обидимо: после публикации Myslo следствие сообщило о возбуждении уголовного дела
Труп в Обидимо: после публикации Myslo следствие сообщило о возбуждении уголовного дела
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.