В тульском кожвендиспансере один пациент ранил ножом другого

Фото пресс-службы Росгвардии по Тульской области.

На пульт дежурного вневедомственной охраны по городу Туле поступила информация о том, что в кожвендиспансере один из находившихся там на лечении пациентов ранил ножом другого.

На место происшествия были направлены две группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии. Как сообщает пресс-служба ведомства, в холле медучреждения был обнаружен гражданин, в руках которого находился нож.

Росгвардейцы потребовали от подозреваемого положить холодное оружие и лечь на пол. Мужчина подчинился законным требованиям сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии. Он был задержан, на него надели наручники.

Пострадавший с ножевыми ранениями доставлен в больницу.

Задержанным оказался 23-летний житель Новомосковска. Мужчину передали следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства.