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В тульском кожвендиспансере один пациент ранил ножом другого
Фото пресс-службы Росгвардии по Тульской области.

В тульском кожвендиспансере один пациент ранил ножом другого

Злодея задержали сотрудники Росгвардии.

На пульт дежурного вневедомственной охраны по городу Туле поступила информация о том, что в кожвендиспансере один из находившихся там на лечении пациентов ранил ножом другого.
 
На место происшествия были направлены две группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии. Как сообщает пресс-служба ведомства, в холле медучреждения был обнаружен гражданин, в руках которого находился нож.
 
 
Росгвардейцы потребовали от подозреваемого положить холодное оружие и лечь на пол. Мужчина подчинился законным требованиям сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии. Он был задержан, на него надели наручники.
 
Пострадавший с ножевыми ранениями доставлен в больницу.
 
 
Задержанным оказался 23-летний житель Новомосковска. Мужчину передали следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства.
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