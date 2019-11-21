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На обновление парка техники «Тулаавтодора» выделено более 500 млн рублей
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

На обновление парка техники «Тулаавтодора» выделено более 500 млн рублей

На них закуплено 111 единиц техники и оборудования.

20 ноября губернатор Алексей Дюмин посетил Ленинский филиал ГУ ТО «Тулаавтодор». Главу региона сопровождали министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник и директор ГУ ТО «Тулаавтодор» Михаил Мельников.

Алексей Дюмин осмотрел новую дорожную технику и пообщался с работниками предприятия. Губернатор отметил, что в этом году на обновление парка техники «Тулаавтодора» впервые выделены столь значительные средства — более 500 млн рублей.

На них закуплено 111 единиц техники и оборудования. Вчера «Тулаавтодору» передали более 30 единиц техники, остальные будут поставлены до конца года. В следующем году обновление техники будет продолжено.

– Такое решение было принято для того, чтобы повысить скорость и эффективность работы дорожных служб, чтобы поддерживать наши дороги в надлежащем состоянии в любое время года и в любую погоду, — подчеркнул губернатор.

Михаил Мельников сообщил, что новая техника уже распределена между филиалами (всего их три) и поступила на места. На этот год работы по ремонту завершены, поэтому дорожно-ремонтная техника будет задействована в работе в следующем строительном сезоне, а комбинированные дорожные машины — уже с первыми снегопадами.

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Губернатор посетил Ленинский филиал ГУ ТО «Тулаавтодор», Фото: 1
Губернатор посетил Ленинский филиал ГУ ТО «Тулаавтодор», Фото: 2
Губернатор посетил Ленинский филиал ГУ ТО «Тулаавтодор», Фото: 3
Губернатор посетил Ленинский филиал ГУ ТО «Тулаавтодор», Фото: 4
Губернатор посетил Ленинский филиал ГУ ТО «Тулаавтодор», Фото: 5
Губернатор посетил Ленинский филиал ГУ ТО «Тулаавтодор», Фото: 6
Губернатор посетил Ленинский филиал ГУ ТО «Тулаавтодор», Фото: 7
Губернатор посетил Ленинский филиал ГУ ТО «Тулаавтодор», Фото: 8
Губернатор посетил Ленинский филиал ГУ ТО «Тулаавтодор», Фото: 9
Губернатор посетил Ленинский филиал ГУ ТО «Тулаавтодор», Фото: 10
Губернатор посетил Ленинский филиал ГУ ТО «Тулаавтодор», Фото: 11
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 12:06 +1
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