На обновление парка техники «Тулаавтодора» выделено более 500 млн рублей

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

20 ноября губернатор Алексей Дюмин посетил Ленинский филиал ГУ ТО «Тулаавтодор». Главу региона сопровождали министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник и директор ГУ ТО «Тулаавтодор» Михаил Мельников.



Алексей Дюмин осмотрел новую дорожную технику и пообщался с работниками предприятия. Губернатор отметил, что в этом году на обновление парка техники «Тулаавтодора» впервые выделены столь значительные средства — более 500 млн рублей.



На них закуплено 111 единиц техники и оборудования. Вчера «Тулаавтодору» передали более 30 единиц техники, остальные будут поставлены до конца года. В следующем году обновление техники будет продолжено.

– Такое решение было принято для того, чтобы повысить скорость и эффективность работы дорожных служб, чтобы поддерживать наши дороги в надлежащем состоянии в любое время года и в любую погоду, — подчеркнул губернатор.

Михаил Мельников сообщил, что новая техника уже распределена между филиалами (всего их три) и поступила на места. На этот год работы по ремонту завершены, поэтому дорожно-ремонтная техника будет задействована в работе в следующем строительном сезоне, а комбинированные дорожные машины — уже с первыми снегопадами.