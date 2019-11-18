Погода в Туле 19 ноября: ветер, туман и до +6 градусов

Фото из архива MySlo

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник в регионе сохранится облачность с прояснениями. Без существенных осадков, ночью и утром местами туман.

Ветер восточной четверти, умеренный – до десяти метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от -2 до +3, днём – от 1 до 6 градусов выше нуля. Атмосферное давление в пределах нормы – 755-760 мм рт. ст.