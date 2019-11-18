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Погода в Туле 19 ноября: ветер, туман и до +6 градусов
Фото из архива MySlo

Погода в Туле 19 ноября: ветер, туман и до +6 градусов

Синоптики обещают облачность с прояснениями и отсутствие осадков.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник в регионе сохранится облачность с прояснениями. Без существенных осадков, ночью и утром местами туман.

Ветер восточной четверти, умеренный – до десяти метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от -2 до +3, днём – от 1 до 6 градусов выше нуля. Атмосферное давление в пределах нормы – 755-760 мм рт. ст.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 07:00 +5
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