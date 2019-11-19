Фото: ГУ МЧС России по Тульской области.
Тульские следователи выясняют обстоятельства смерти матери и ребенка в Узловой
Женщина и ее трехлетний сын погибли во время пожара.
Следственный отдел по городу
Узловая СУ СК РФ по Тульской области проводит проверку по факту смерти на пожаре матери и ее трехлетнего сына.
Как сообщает пресс-служба регионального ведомства, следователи намерены выяснить все обстоятельства произошедшего. Кроме того, назначена пожарно-техническая экспертиза, которая даст ответ на вопрос о причине возникновения пожара.
Также сотрудников органов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних проверят на предмет ненадлежащего исполнения своих обязанностей. А именно — как они проводили профилактическую работу с матерью ребенка, которая плохо содержала и воспитывала несовершеннолетнего. По результатам проверок будут приняты процессуальные решения.
Напомним, трагедия произошла вечером 15 ноября в многоквартирном доме на ул. Беклемищева в Узловой.
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