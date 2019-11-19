Тульские следователи выясняют обстоятельства смерти матери и ребенка в Узловой

Фото: ГУ МЧС России по Тульской области.

Женщина и ее трехлетний сын погибли во время пожара.

Следственный отдел по городу Узловая СУ СК РФ по Тульской области проводит проверку по факту смерти на пожаре матери и ее трехлетнего сына.

Как сообщает пресс-служба регионального ведомства, следователи намерены выяснить все обстоятельства произошедшего. Кроме того, назначена пожарно-техническая экспертиза, которая даст ответ на вопрос о причине возникновения пожара.

Также сотрудников органов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних проверят на предмет ненадлежащего исполнения своих обязанностей. А именно — как они проводили профилактическую работу с матерью ребенка, которая плохо содержала и воспитывала несовершеннолетнего. По результатам проверок будут приняты процессуальные решения.