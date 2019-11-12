Где в Туле отключат свет 13 ноября
Плановые отключения пройдут в среду с 9 до 17 часов.
Скорректировать свои планы придётся жителям следующих домов:
- ул. Лейтейзена, 10, 6, 8,
- ул. Революции, 12,
- ул. Рязанская, 40, 40-б, 42,
- пер. Городской, 39, 41,
- ул. Леваневского, 1-9,
- ул. Головина, 1-12,
- ул. Шевченко, 13-а, 15, 15-а, 30, 30-а,
- ул. Станиславского, 43-49 (нечётн.),
- пер. Котовского, 1-5 (нечётн.), 2-12 (чётн.), 6-а,
- ул. Агеева, 27-33,
- ул. О. Кошевого, 1-2,
- ул. Водоохранная, 29-34,
- пер. Водоохранный, 3-13,
- ул. С. Стальского, 2, 4,
- ул. Тульская, 18-30 (чётн.), 21-33 (нечётн.),
- ул. Болдина, 60-84 (чётн.),
- ул. Орловская, 6, 8, 20, 7-21 (нечётн.),
- ул. Серебровская, 89, 97,
- пер. Орловский, 1-15 (нечётн.), 6,
- ул. Московская, 13, 30,
- пер. Московский, 6,
- ул. Глухополянская, 4, 6,
- ул. Бородина, 2, 4, 6,
- ул. Краснодонцев, 14-38 (чётн.), 24-а, 28-а, 28-б, 13-37 (нечётн.),
- пер. Краснодонцев, 10, 12,
- ул. Осипенко, 13, 14,
- ул. Нестерова, 30-40 (чётн.), 29-45 (нечётн.),
- п. Рудаково: ул. Л. Толстого, 1-11,
- ул. Октябрьская, 1-18,
- п. Косая Гора: ул. Прогресс, 2-70,
- пер. Стадионный, 1-9,
- ул. Школьная, 1-12.
Другие статьи по темам
Событие
Место