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Где в Туле отключат свет 13 ноября

Где в Туле отключат свет 13 ноября

Плановые отключения пройдут в среду с 9 до 17 часов.

Скорректировать свои планы придётся жителям следующих домов:

  • ул. Лейтейзена, 10, 6, 8,
  • ул. Революции, 12,
  • ул. Рязанская, 40, 40-б, 42,
  • пер. Городской, 39, 41,
  • ул. Леваневского, 1-9,
  • ул. Головина, 1-12,
  • ул. Шевченко, 13-а, 15, 15-а, 30, 30-а,
  • ул. Станиславского, 43-49 (нечётн.),
  • пер. Котовского, 1-5 (нечётн.), 2-12 (чётн.), 6-а,
  • ул. Агеева, 27-33,
  • ул. О. Кошевого, 1-2,
  • ул. Водоохранная, 29-34,
  • пер. Водоохранный, 3-13,
  • ул. С. Стальского, 2, 4,
  • ул. Тульская, 18-30 (чётн.), 21-33 (нечётн.),
  • ул. Болдина, 60-84 (чётн.),
  • ул. Орловская, 6, 8, 20, 7-21 (нечётн.),
  • ул. Серебровская, 89, 97,
  • пер. Орловский, 1-15 (нечётн.), 6,
  • ул. Московская, 13, 30,
  • пер. Московский, 6,
  • ул. Глухополянская, 4, 6,
  • ул. Бородина, 2, 4, 6,
  • ул. Краснодонцев, 14-38 (чётн.), 24-а, 28-а, 28-б, 13-37 (нечётн.),
  • пер. Краснодонцев, 10, 12,
  • ул. Осипенко, 13, 14,
  • ул. Нестерова, 30-40 (чётн.), 29-45 (нечётн.),
  • п. Рудаково: ул. Л. Толстого, 1-11,
  • ул. Октябрьская, 1-18,
  • п. Косая Гора: ул. Прогресс, 2-70,
  • пер. Стадионный, 1-9,
  • ул. Школьная, 1-12.
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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:45 +1
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