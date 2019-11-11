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В Ясногорске приставы забрали у должника КамАЗ
Фото: пресс-служба УФССП России по Тульской области

В Ясногорске приставы забрали у должника КамАЗ

Мужчина задолжал налоговикам свыше 50 тысяч рублей.

На исполнении в отделе судебных приставов Ясногорского района находилось исполнительное производство о взыскании с местного жителя суммы транспортного налога в размере более 50 тысяч рублей.

Должник рассчитываться с государством не спешил. В соответствии с законом «Об исполнительном производстве», приставы арестовали принадлежащий мужчине грузовик КамАЗ.

Если в ближайшее время долг не будет погашен, машину отправят на реализацию в счет оплаты транспортного налога.

 

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 22:34 −1
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