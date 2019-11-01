Журналисты Myslo стали лауреатами конкурса «Я люблю тебя, Россия — 2019»

Оксана Грудинина, Дмитрий Дзюбин и Юлия Александрова.

Оксана Грудинина, Юлия Александрова и Дмитрий Дзюбин вошли в число лучших журналистов Тульской области, заняв два вторых и третье место.

Конкурс журналистских работ «Я люблю тебя, Россия» ежегодно проводится комитетом Тульской области по печати и массовым коммуникациям. В этом году по традиции он прошел в четырех номинациях. Всего на конкурс подано 127 заявок: в номинации «Служба Отечеству: долг, честь, традиции» — 26 заявок, «Наркотикам — нет!» — 31 заявка, в номинации «Мы разные, но мы вместе» — 31 заявка, в фотономинации «Тула многонациональная» — 29 заявок.

В трех номинациях корреспонденты газеты «Слобода» и Тульского городского портала Myslo стали лауреатами.

Так, в номинации «Мы разные, но мы вместе» статья Оксаны Грудининой «Иностранные студенты о морозе, Пушкине и пельменях» заняла второе место.

В номинации «Наркотикам — нет!» второе место присудили Юлии Александровой за публикацию «Три истории тульских наркоманов: как начать жить в этой реальности?«

А в фотономинации «Тула — многонациональная» третье место занял фоторепортаж Дмитрия Дзюбина «Национальный квартал».

В этом году в составе конкурсной комиссии: окружной атаман, казачий полковник Западного окружного казачьего общества Алексей Альховик, главный врач Тульского областного наркологического диспансера № 1 Николай Висягин, министр молодежной политики Тульской области Алексей Давлетшин, уполномоченный по правам ребенка в Тульской области Наталия Зыкова, руководитель ресурсного центра «Тульского регионального отделения Ассамблеи народов России» Светлана Комиссарова, референт отдела взаимодействия со СМИ и спецпроектов комитета Тульской области по печати и массовым коммуникациям Алла Корпалева, уполномоченный по правам человека в Тульской области Татьяна Ларина, начальник отдела по связям с правоохранительными органами комитета Тульской области по региональной безопасности Алексей Тихонов, руководитель отдела информации и общественных связей УМВД России по Тульской области Андрей Ярцев.