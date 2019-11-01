В Туле за неуплату аренды снесли две торговые точки

Фото МИЗО Тульской области.

Они были расположены в Советском и Зареченском районах.

На основании решений суда министерство имущественных и земельных отношений Тульской области обеспечило освобождение двух земельных участков в областном центре.

Торговые точки, расположенные на ул. Карпова, 69 и ул. Советской 108-а, были снесены.

Как сообщается на сайте МИЗО, снос объектов был осуществлен в результате расторжения договоров аренды земельных участков из-за неуплаты должниками в течение продолжительного времени арендной платы.

Задолженность была взыскана в судебном порядке. Мероприятия были проведены во взаимодействии с УФССП России по Тульской области и сетевыми организациями.