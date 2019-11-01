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Два новых ночных поезда свяжут Москву и Тулу

Два новых ночных поезда свяжут Москву и Тулу

Маршрут будет кольцевой.

В преддверии празднования 500-летия Тульского кремля АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД») запускает два новых ночных поезда, которые свяжут Москву с Тулой, а также рядом близлежащих городов Московской, Калужской и Тульской областей.

Как сообщается на сайте РЖД, поезда будут отправляться ежедневно с 1 ноября с Киевского и Павелецкого вокзалов и следовать с остановками Балабаново, Обнинское, Малоярославец, Калуга, Алексин, Тула, Узловая, Бобрик-Донской, Новомосковск-1, Венев, Ожерелье, Кашира и Домодедово.

  • Поезд № 603Х/604Ч Москва — Калуга — Тула — Москва будет отправляться с Киевского вокзала столицы в 20.33.
  • Поезд № 603Ч/604Х Москва — Тула — Калуга — Москва будет отправляться с Павелецкого вокзала столицы в 18.40.

Новый маршрут позволит жителям южных районов Подмосковья добраться до Тулы и Калуги, а жителям соседних регионов доехать в аэропорт Домодедово. Поезда будут включать в себя вагоны четырех типов: плацкартные, сидячие, купейные и СВ.

Стоимость билетов можно посмотреть здесь.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 11:28 0
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