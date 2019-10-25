Туляков приглашают на тест-драйв электрокара

Всех интересующихся электромобильной темой и скептиков 26 октября в 11.00 приглашают на открытие зарядной станции. Вы сможете познакомиться с реальными тульскими владельцами электромобилей и электромотоциклов, пообщаться с ними, задать свои вопросы, посмотреть на электрокары снаружи и внутри.

После мероприятия будет организован тест-драйв электромобилей Nissan Leaf по центру Тулы.