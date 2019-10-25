Туляков приглашают на тест-драйв электрокара
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Ранее Myslo писал о первой в Туле станции зарядки электромобилей, которая появилась в городском пространстве «Искра».
Всех интересующихся электромобильной темой и скептиков 26 октября в 11.00 приглашают на открытие зарядной станции. Вы сможете познакомиться с реальными тульскими владельцами электромобилей и электромотоциклов, пообщаться с ними, задать свои вопросы, посмотреть на электрокары снаружи и внутри.
После мероприятия будет организован тест-драйв электромобилей Nissan Leaf по центру Тулы.
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