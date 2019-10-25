В Узловой на УК завели уголовное дело: 5 млн рублей не дошли до ресурсника

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ.

- Установлено, что должностные лица управляющей компании, имея реальную возможность произвести оплату за поставленные ресурсы за счет средств, полученных от жильцов многоквартирных домов, безвозмездно обратили в пользу иных лиц денежные средства, причинив АО «ТНС энерго Тула» имущественный ущерб свыше 5 млн рублей, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.