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В Узловой на УК завели уголовное дело: 5 млн рублей не дошли до ресурсника

В Узловой на УК завели уголовное дело: 5 млн рублей не дошли до ресурсника

Правоохранители выясняют обстоятельства этого дела.

Узловская межрайонная прокуратура провела проверку законности расходования денежных средств ООО «Партнер».

- Установлено, что должностные лица управляющей компании, имея реальную возможность произвести оплату за поставленные ресурсы за счет средств, полученных от жильцов многоквартирных домов, безвозмездно обратили в пользу иных лиц денежные средства, причинив АО «ТНС энерго Тула» имущественный ущерб свыше 5 млн рублей, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ.

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.  

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 19:40 +1
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