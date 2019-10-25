новости
новости
Регистрация
В Тульской области прокуратура подала в суд на бетонный завод

В Тульской области прокуратура подала в суд на бетонный завод

Суд обязал завод разработать проект санитарно-защитной зоны.

Тульская природоохранная прокуратура провела контрольную проверку деятельности ООО «Компания Стройтек Н» – это бетонный завод в Заокском районе.

Еще в апреле 2019 года прокуратура установила, что в нарушение требований Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиНа «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» у общества отсутствуют документы по установлению санитарно-защитный зоны предприятия.

По данному факту прокуратурой в адрес гендиректора предприятия вносилось представление, по результатам рассмотрения которого один из сотрудников предприятия привлечен к дисциплинарной ответственности.

Также должностное лицо предприятия привлечено к административной ответственности за совершение правонарушения по ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий).

По результатам проверки, проведенной прокуратурой в порядке контроля в августе 2019 года, установлено, что проект санитарно-защитной зоны предприятия не разработан и размер санитарно-защитной зоны не установлен.

Прокурор направил в суд исковое заявление об обязании ООО «Компания Стройтек Н» в установленном порядке разработать проект санитарно-защитной зоны предприятия и установить ее размеры.

Исковые требования природоохранного прокурора удовлетворены в полном объеме. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.

 

Напомним, ранее Myslo писал о тульском предприятии ООО «Тулмикс-Бетон» на набережной Дрейера, у которого также нет проекта санитарно-защитной зоны. Возбуждено административное дело, на предприятие направлено прокурорское постановление.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
вчера, в 20:10 +3
Другие статьи по темам
Событие
бетонный заводпрокуратура
Место
Заокский районТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

БК «Арсенал» проведет в Туле два домашних матча
БК «Арсенал» проведет в Туле два домашних матча
Туляков приглашают на тест-драйв электрокара
Туляков приглашают на тест-драйв электрокара
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.