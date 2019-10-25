В Тульской области прокуратура подала в суд на бетонный завод

Тульская природоохранная прокуратура провела контрольную проверку деятельности ООО «Компания Стройтек Н» – это бетонный завод в Заокском районе.

Еще в апреле 2019 года прокуратура установила, что в нарушение требований Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиНа «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» у общества отсутствуют документы по установлению санитарно-защитный зоны предприятия.

По данному факту прокуратурой в адрес гендиректора предприятия вносилось представление, по результатам рассмотрения которого один из сотрудников предприятия привлечен к дисциплинарной ответственности.

Также должностное лицо предприятия привлечено к административной ответственности за совершение правонарушения по ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий).

По результатам проверки, проведенной прокуратурой в порядке контроля в августе 2019 года, установлено, что проект санитарно-защитной зоны предприятия не разработан и размер санитарно-защитной зоны не установлен.

Прокурор направил в суд исковое заявление об обязании ООО «Компания Стройтек Н» в установленном порядке разработать проект санитарно-защитной зоны предприятия и установить ее размеры.

Исковые требования природоохранного прокурора удовлетворены в полном объеме. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.

Напомним, ранее Myslo писал о тульском предприятии ООО «Тулмикс-Бетон» на набережной Дрейера, у которого также нет проекта санитарно-защитной зоны. Возбуждено административное дело, на предприятие направлено прокурорское постановление.