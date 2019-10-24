На какие сайты заходят туляки: рейтинг интернет-ресурсов на основе открытых данных

Мы проанализировали данные об информационных ресурсах за октябрь 2019 года.

Яндекс.Радар показал ТОП-10 новостных сайтов, включая федеральные, на которые туляки заходят читать новости. Многие тульские площадки в ТОП-10 не попали.

На 15-м месте - располагается сайт Первого Тульского с 74500 уникальными посетителями (кросс-девайс).

Данные с открытых счетчиков 21.09-21.10.2019





Сайт Уникальные посетители Визиты Просмотры Время на сайте Глубина Икс Счетчик myslo 1080000 2520000 7680000 2:38 3,5 7750 я.метрика newstula 259000 582000 977000 1:32 1,68 3940 я.метрика 1tulatv 364200 578000 970200 1:01 1.68 2280 Li.ru tula.KP 136000 188200 302100 1:14 2,2 Li.ru tulapressa 214000 1:39 1100 SimilarWeb ТСН 127000 187300 279700 0:57 1,49 1630 я.метрика МК 166700 205050 260100 0:40 1,7 970 Li.ru

ИКС показывает, насколько сайт полезен для пользователей с точки зрения Яндекса. При расчете индекса качества учитываются размер аудитории сайта, степень удовлетворенности пользователей информацией, уровень доверия к сайту со стороны пользователей и Яндекса, а также другие критерии. Для расчета используются данные сервисов Яндекса. Индекс обновляется примерно раз в месяц.

Согласно рейтингу LiveInternet, топ-10 тульских сайтов выглядит так:

Myslo занял верхнюю строчку всех рейтингов с огромным отрывом от остальных региональных сайтов. И всё это – благодаря вам, наши пользователи!