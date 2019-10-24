новости
новости
Регистрация
На какие сайты заходят туляки: рейтинг интернет-ресурсов на основе открытых данных

На какие сайты заходят туляки: рейтинг интернет-ресурсов на основе открытых данных

Мы проанализировали данные об информационных ресурсах за октябрь 2019 года.

Яндекс.Радар показал ТОП-10 новостных сайтов, включая федеральные, на которые туляки заходят читать новости. Многие тульские площадки в ТОП-10 не попали.

На  15-м месте  - располагается сайт Первого Тульского  с 74500 уникальными посетителями (кросс-девайс).

Данные с открытых счетчиков 21.09-21.10.2019


Сайт

Уникальные посетители

Визиты

Просмотры

Время на сайте

Глубина

Икс

Счетчик

myslo

1080000

2520000

7680000

2:38

3,5

7750

я.метрика

newstula

259000

582000

977000

1:32

1,68

3940

я.метрика

1tulatv

364200

578000

970200

1:01

1.68

2280

Li.ru

tula.KP

136000

188200

302100

1:14

2,2

  

Li.ru

tulapressa

  

214000

  

1:39

  

1100

SimilarWeb

ТСН

127000

187300

279700

0:57

1,49

1630

я.метрика

МК

166700

205050

260100

0:40

1,7

970

Li.ru

ИКС показывает, насколько сайт полезен для пользователей с точки зрения Яндекса. При расчете индекса качества учитываются размер аудитории сайта, степень удовлетворенности пользователей информацией, уровень доверия к сайту со стороны пользователей и Яндекса, а также другие критерии. Для расчета используются данные сервисов Яндекса. Индекс обновляется примерно раз в месяц.

 

Согласно рейтингу LiveInternet, топ-10 тульских сайтов выглядит так:

Myslo занял верхнюю строчку всех рейтингов с огромным отрывом от остальных региональных сайтов.  И всё это – благодаря вам,  наши пользователи!

 

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 13:42 +8
Другие статьи по темам
Событие
рейтинг сайтов

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульский школьник насмерть отравился газом из баллончика: начата доследственная проверка
Тульский школьник насмерть отравился газом из баллончика: начата доследственная проверка
«Эс класс Клиник Тула»: Поможем избавиться от простатита
«Эс класс Клиник Тула»: Поможем избавиться от простатита
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.