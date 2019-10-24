На какие сайты заходят туляки: рейтинг интернет-ресурсов на основе открытых данных
Мы проанализировали данные об информационных ресурсах за октябрь 2019 года.
Яндекс.Радар показал ТОП-10 новостных сайтов, включая федеральные, на которые туляки заходят читать новости. Многие тульские площадки в ТОП-10 не попали.
На 15-м месте - располагается сайт Первого Тульского с 74500 уникальными посетителями (кросс-девайс).
Данные с открытых счетчиков 21.09-21.10.2019
ИКС показывает, насколько сайт полезен для пользователей с точки зрения Яндекса. При расчете индекса качества учитываются размер аудитории сайта, степень удовлетворенности пользователей информацией, уровень доверия к сайту со стороны пользователей и Яндекса, а также другие критерии. Для расчета используются данные сервисов Яндекса. Индекс обновляется примерно раз в месяц.
Согласно рейтингу LiveInternet, топ-10 тульских сайтов выглядит так:
Myslo занял верхнюю строчку всех рейтингов с огромным отрывом от остальных региональных сайтов. И всё это – благодаря вам, наши пользователи!