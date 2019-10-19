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Погода в Туле 20 октября: до +18 градусов, сухо, южный ветер

Погода в Туле 20 октября: до +18 градусов, сухо, южный ветер

Синоптики прогнозируют переменную облачность, атмосферное давление – 745-750 мм рт. ст.

По информации Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в воскресенье в регионе сохранится переменная облачность.

Без осадков, ветер южной четверти, до десяти метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – 5-10 градусов выше нуля, днём – от +13 до +18. Атмосферное давление – 745-750 мм рт. ст.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 09:00 +3
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