В тульском СИЗО № 1 прошли противопожарные учения

Фото: пресс-служба УФСИН России по Тульской области

Сотрудники УФСИН вместе с пожарными ликвидировали условное возгорание в служебном кабинете.

Сотрудники следственного изолятора №1 совместно с МЧС отработали действия при возникновении пожара. По легенде учений, пожар произошел в одном из кабинетов второго этажа. Площадь условного возгорания составила 30 квадратных метров.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурной части в 10.30. На место происшествия выдвинулась добровольно-пожарная дружина учреждения, сформированная из сотрудников СИЗО-1.

После поступления сигнала тревоги были вызваны пожарные расчёты и организована эвакуация личного состава, здание было обесточено. Сотрудники газодымозащитной службы проверили, не остались ли в опасной зоне люди, после этого оперативно ликвидировали условный пожар.

Начальник инспекции ведомственной пожарной охраны отдела режима и надзора УФСИН России по Тульской области Михаил Бурухин отметил высокую слаженность действий в ходе учений, поблагодарил участников за грамотные действия, профессионализм и оперативность.