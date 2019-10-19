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Супружеская пара погибла в страшном ДТП под Тулой

Супружеская пара погибла в страшном ДТП под Тулой

Также в аварии пострадала трехлетняя девочка и водитель второй машины.

Накануне, в 22.15, на 86-м километре дороги «Калуга – Тула – Михайлов – Рязань» на перекрёстке неравнозначных дорог 29-летний водитель Chevrolet Lacetti не пропустил автомобиль, двигавшийся по главной дороге, и врезался в фуру MAN.

Как сообщил Myslo руководитель пресс-службы УМВД России по Тульской области Андрей Ярцев, 23-летняя пассажирка легковушки погибла на месте. Водитель Chevrolet с тяжёлыми травмами был доставлен в Ваныкинскую больницу, где позже скончался.

По предварительным данным, погибшие – муж и жена. Также в аварии пострадала трехлетняя пассажирка Chevrolet – она госпитализирована с серьёзными травмами. Водитель фуры тоже получил повреждения.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 10:12 +1
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