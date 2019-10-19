В Тульской области владельца фермы оштрафовали из-за енотов-нелегалов

Выяснилось, что в ООО «Пушное», которое специализируется на разведении пушных зверей, отсутствуют ветеринарные документы на семь енотов, ввезённых из другого региона.

Несоблюдение ветеринарных норм могло создать угрозу возникновения и распространения различных заболеваний. Директору предприятия было внесено представление и назначен штраф в 3000 рублей. После этого еноты были осмотрены ветеринаром и привиты.