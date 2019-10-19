новости
новости
Регистрация
В Тульской области владельца фермы оштрафовали из-за енотов-нелегалов

В Тульской области владельца фермы оштрафовали из-за енотов-нелегалов

Прокуратура Тепло-Огаревского района совместно с региональным Комитетом по ветеринарии провела проверку соблюдения ветеринарного законодательства.

Выяснилось, что в ООО «Пушное», которое специализируется на разведении пушных зверей, отсутствуют ветеринарные документы на семь енотов, ввезённых из другого региона.

Несоблюдение ветеринарных норм могло создать угрозу возникновения и распространения различных заболеваний. Директору предприятия было внесено представление и назначен штраф в 3000 рублей. После этого еноты были осмотрены ветеринаром и привиты.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 12:04 +7
Другие статьи по темам
Событие
ветеринарные нормыенотыпушнинапрокурорская проверкапрокуратура Тульской области
Место
Тульская областьТепло-Огаревский район

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Молодёжка «Арсенала» сыграла вничью с «Сочи»
Молодёжка «Арсенала» сыграла вничью с «Сочи»
В тульском СИЗО № 1 прошли противопожарные учения
В тульском СИЗО № 1 прошли противопожарные учения
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.