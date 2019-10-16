Туляки успешно выступили на всероссийских соревнованиях по картингу
Шестой этап всероссийского чемпионата и первенство Черноземья состоялись в Белгороде.
Команда картингистов тульского центра развития и научно-технического творчества детей и юношества приняла участие в заключительном этапе Всероссийского чемпионата и первенства Черноземья в Белгороде.
На соревнованиях, состоявшихся 12 и 13 октября, были подведены результаты сезона Всероссийских чемпионатов Черноземья и Центрального федерального округа по картингу.
Победителями и призерами всероссийского чемпионата стали туляки:
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Степан Кучерявый – 1 место в классе «ОК – Юниор»,
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Андрей Лось – 2 место в классе «Супер – Мини»,
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Алиса Красноперова – 2 место в классе «Ракет»,
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Никита Агеев – 3 место в классе «Супер – Мини»,
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Фёдор Бушин – 3 место в классе «Ок»,
- Тимофей Жерздев – 3 место в классе «ОК – Юниор».
По результатам спортивного сезона чемпионата Черноземья по картингу победителями и призерами стали туляки:
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Владислав Химичев – 1 место в классе «ОК – Юниор»,
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Андрей Лось – 1 место в классе «Супер – Мини»,
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Никита Агеев – 2 место в классе «Супер – Мини»,
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Фёдор Бушин – 2 место в классе «Ок»,
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Тимофей Жерздев – 3 место в классе «ОК – Юниор».
По результатам спортивного сезона чемпионата ЦФО по картингу тулячка Наталья Мельникова заняла 3 место в классе «Ок» и подтвердила звание кандидата в мастера спорта.