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Туляки успешно выступили на всероссийских соревнованиях по картингу
Фото: пресс-служба администрации Тулы

Туляки успешно выступили на всероссийских соревнованиях по картингу

Шестой этап всероссийского чемпионата и первенство Черноземья состоялись в Белгороде.

Команда картингистов тульского центра развития и научно-технического творчества детей и юношества приняла участие в заключительном этапе Всероссийского чемпионата и первенства Черноземья в Белгороде.

На соревнованиях, состоявшихся 12 и 13 октября, были подведены результаты сезона Всероссийских чемпионатов Черноземья и Центрального федерального округа по картингу.

Победителями и призерами всероссийского чемпионата стали туляки:

  • Степан Кучерявый – 1 место в классе «ОК – Юниор»,
  • Андрей Лось – 2 место в классе «Супер – Мини»,
  • Алиса Красноперова – 2 место в классе «Ракет»,
  • Никита Агеев – 3 место в классе «Супер – Мини»,
  • Фёдор Бушин – 3 место в классе «Ок»,
  • Тимофей Жерздев – 3 место в классе «ОК – Юниор».

По результатам спортивного сезона чемпионата Черноземья по картингу победителями и призерами стали туляки:

  • Владислав Химичев – 1 место  в классе «ОК – Юниор»,
  • Андрей Лось – 1 место в классе «Супер – Мини»,
  • Никита Агеев – 2 место   в классе «Супер – Мини»,
  • Фёдор Бушин – 2 место в классе «Ок»,
  • Тимофей Жерздев – 3 место в классе «ОК – Юниор».

По результатам спортивного сезона чемпионата ЦФО по картингу тулячка Наталья Мельникова заняла 3 место в классе «Ок» и подтвердила звание кандидата в мастера спорта.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:21 +1
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