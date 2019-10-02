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Запрет пивнушек в жилых домах Тулы: бизнесмены проиграли в Верховном суде иск к облдуме

Запрет пивнушек в жилых домах Тулы: бизнесмены проиграли в Верховном суде иск к облдуме

Группа предпринимателей попыталась оспорить в суде запрет на продажу алкоголя в розлив, но суд встал на сторону государства.

Поправки в региональный закон, регламентирующий розничную торговлю алкоголем, вступили в силу с 1 июня 2018 года. С этого момента под запретом оказались торговые точки, в ассортименте которых есть пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуха:

1) расположенные в нежилых, встроенных, пристроенных или встроенно-пристроенных помещениях в многоквартирных жилых домах, вход для покупателей в которые организован со двора и (или) торца данных жилых домов;

2) расположенных в помещениях, переведённых из жилого помещения в нежилое помещение в многоквартирных жилых домах.

Такое нововведение ставило под закрытие большое количество таких торговых точек. А меж тем многие из них целенаправленно приобретали квартиры на первых этажах домов и переводили в нежилые помещения.

Чтобы попытаться сохранить свой бизнес предприниматели – ООО «Альфа Рязань», ООО «Хмельная бочка» и индивидуальные предприниматели Артем Горьков, Татьяна Прокопова и Андрей Кириллов – подали весной 2019 года в Тульский областной суд иск к Тульской областной Думе. Они требовали признать недействующей часть 5 ст. 7-1 закона о госрегулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в регионе. На их стороне, кстати, был тогда и региональный УФАС России. Ведомство 25 января 2018 года, еще до вступления в силу поправок, выдало Тульской областной Думе предупреждение о необходимости в течение трех дней прекратить действие части 5 статьи 7 в связи с наличием в ней признаков нарушения антимонопольного законодательства.

По мнению истцов, запреты (два пункта, указанных выше) приняты с превышением компетенции субъекта РФ. А именно:

  • региональный парламент, вводя дополнительные ограничения, выделил из установленного законом объекта регулирования – алкогольная продукция – её виды: пиво, пивные напитки, сидр, пуаре, медовуха;
  • тульский закон содержит законодательно не установленные понятия: «торцы жилых зданий», «продажа спиртных напитков в розлив», «встроенные и пристроенные (встроенно-пристроенные) нежилые помещения», что влечёт их неоднозначное толкование;
  • тульский закон не соответствуют требованиям Федерального закона «О защите конкуренции»;
  • нарушена процедура принятия оспариваемого закона.

Тульский областной суд отказал предпринимателям в удовлетворении жалобы, но они попытали счастья в Верховном суде РФ. Однако, исследовав все приведенные истцами доводы, высшая российская судебная инстанция не нашла повода для отмены поставления иска.

Верховный суд разъяснил:

1) П. 9 ст. 16 федерального закона о госрегулировании производства и оборота спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления и ее распития разрешает субъектам РФ устанавливать дополнительные ограничения времени, условий и мест розничной продажи алкоголя, за исключением розничной продажи спиртного в заведениях общепита.

То есть регионы имеют право устанавливать дополнительные ограничения, поскольку это может снизить объёмы потребления спиртного за счёт того, что в шаговой доступности – в жилых домах – приобрести его будет невозможно.

2) Что касается терминологии, то ВС РФ напомнил предпринимателям, где можно ознакомиться с разъяснениями, если вдруг им оказались непонятны эти слова:

  • термины «встроенные», «пристроенные», «встроенно-пристроенные помещения», «торец жилого дома» применяются в «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные», а также в Санитарно-эпидемиологических правилах, регламентирующих работу торговых точек;
  • термин «продажа алкогольной продукции в розлив» содержится в Федеральном законе о госрегулировании производства и продажи алкоголя, а также широко используется в профессиональном языке на предприятиях торговли и не имеет различных толкований, заявил суд.

3) Что касается нарушения закона о защите конкуренции, то, по мнению ВС РФ: во-первых, региональный закон касается всех участников рынка; во-вторых, введя ограничение, Тульская область воспользовалась своим правом, которое ей предоставлено законом.

Свое решение Верховный суд РФ вынес 28 августа. Но предприниматели намерены дальше бороться и отстаивать свою точку зрения. 

 

Тульская область не одинока. Региональные запреты на продажу разливного пива в магазинах, расположенных на первых этажах жилых домов, действуют в Амурской, Курской, Оренбургской, Кемеровской, Нижегородской областях, Краснодарском крае и Якутии.

Подобный запрет предлагается принять и на федеральном уровне. Так, 24 сентября 2019 года Госдума рассмотрела и приняла в первом чтении законопроект, ограничивающий продажу алкоголя в розлив в жилых домах. Предлагается разрешить ее только заведениям общепита, расположенным в жилых домах, но только в том случае, если площадь зала обслуживания посетителей будет не менее 20 квадратных метров и соблюдаются региональные законы о тишине в вечернее и ночное время. Кроме того, рассматривается предложение самим жителям решать, будет у них бар в доме или нет. Для ограничения или полного запрета достаточно будет решения, принятого на собрании собственников.

Кстати, в Тульской области сейчас можно продавать любой алкоголь только тем заведениям, которые расположены в стационарных помещениях не менее 50 квадратных метров площади и имеют уставной капитал не менее 500 000 рублей. Ну и, конечно же, имеют на это лицензию.

Однако есть мнение, что попытки бороться с продажей алкоголя и алкоголизацией населения на деле оказывается борьбой с потребителем. Объяснение здесь простое: если есть спрос, то есть и предложение, 

А как вы считаете?

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 15:03 +4
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