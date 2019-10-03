Тулячка выиграла в лотерею автомобиль

Тулячка Ольга стала обладательницей автомобиля стоимостью 700 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба «Столото».

Женщина рассказала, что всегда берет лотерейные билеты из пачки левой рукой, и выигрышный не стал исключением. О победе Ольга узнала во время трансляции тиража по телевизору. В тот момент рядом находился ее сын. Не поверив в свою удачливость, женщина обратилась к молодому человеку, чтобы тот перепроверил билет в интернете.

— По жизни у меня не было особых удач. Я всегда добивалась всего собственным трудом и бережливостью. Когда узнала о выигрыше, испытала непередаваемые радостные эмоции, — рассказывает победительница пресс-службе «Столото».

Хозяйка заветного билета взяла приз деньгами, чтобы помочь сыну с покупкой квартиры в Москве.

— Я горжусь своим ребенком, он кандидат наук и окончил МГУ. Ему нужно свое жилье. А благодаря лотерее я смогу ему с этим помочь.

До пенсии победительница работала заведующей канцелярией в компании по производству гармоней и баянов. А сейчас занимается садоводством и огородничеством: на участке загородного дома выращивает цветы, овощи и фрукты.