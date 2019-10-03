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Тулячка выиграла в лотерею автомобиль

Тулячка выиграла в лотерею автомобиль

Женщина не сразу поверила в свою удачу.

Тулячка Ольга стала обладательницей автомобиля стоимостью 700 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба «Столото».
 
Женщина рассказала, что всегда берет лотерейные билеты из пачки левой рукой, и выигрышный не стал исключением. О победе Ольга узнала во время трансляции тиража по телевизору. В тот момент рядом находился ее сын. Не поверив в свою удачливость, женщина обратилась к молодому человеку, чтобы тот перепроверил билет в интернете.
 
— По жизни у меня не было особых удач. Я всегда добивалась всего собственным трудом и бережливостью. Когда узнала о выигрыше, испытала непередаваемые радостные эмоции, — рассказывает победительница пресс-службе «Столото».
 
Хозяйка заветного билета взяла приз деньгами, чтобы помочь сыну с покупкой квартиры в Москве.
 
— Я горжусь своим ребенком, он кандидат наук и окончил МГУ. Ему нужно свое жилье. А благодаря лотерее я смогу ему с этим помочь.
 
До пенсии победительница работала заведующей канцелярией в компании по производству гармоней и баянов. А сейчас занимается садоводством и огородничеством: на участке загородного дома выращивает цветы, овощи и фрукты.
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 14:45 +8
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