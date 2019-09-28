Как в Тульской области преобразится село Крапивна

Село Крапивна Щекинского района стало победителем во Всероссийском конкурсе малых исторических городов и поселений. Населенный пункт получил федеральный грант в размере 50 млн рублей на благоустройство. Теперь в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» здесь обустраивают новый туристический маршрут, приводят в порядок парк, сквер и центральные улицы.

Помимо этого в Крапивне реставрируют важнейшие исторические здания, объекты культурного наследия федерального значения – здание полицейского управления и ансамбль Никольской церкви XVIII-XIX века постройки.

Их восстанавливают уже в рамках подготовки к празднованию 500-летия Тульского кремля.

Все эти объекты войдут в туристический маршрут «Парк уездного периода» длиной 2,6 км.

Начинаться маршрут будет на центральной площади, которая в скором времени станет пешеходной. Здесь и будет основной центр для приема гостей: появятся сервисы для туристов и торговые ряды.

Туристы смогут посетить Никольскую церковь, затем по пешеходным дорожкам пройти до бывшей гостиницы «Лондон», в которой останавливался Лев Толстой, здания полицейского управления, Крапивенского музея и парка.

Самой живописной точкой маршрута должна стать смотровая площадка, с которой открываются шикарные виды.

Маршрут будет наполнен интересными историями и уникальными деталями. Одна из них – белокаменное мощение на центральных улицах.

Ольга Веневцева, заведующая Крапивенским музеем (филиал музея-усадьбы Ясная Поляна):

Ольга Веневцева – Крапивна не зря считается историческим поселением федерального значения, здесь туристам есть на что посмотреть. Сейчас, например, мы восстанавливаем уникальное белокаменное мощение около музея на ул. Плеханова. Во многих городах такие дороги уже исчезли под асфальтом, но мы решили его восстановить. Старого булыжника хватает не на весь участок, так что реставрация будет частично с обновлением. Но тем не менее у нас туристы смогут пройти по той же мощеной дороге, по которой ходил Лев Толстой.

Обновление нашему селу давно было необходимо. Мы давно мечтали восстановить Никольскую церковь, построенный в 1759-1764 гг. Это важный объект для всех местных жителей и гостей Крапивны.

Несмотря на то, что село небольшое, к нам приезжают туристы. Они приезжают, чтобы насладиться здесь тишиной, атмосферой провинциального города, узнать больше и толстовских местах. И после благоустройства, мы уверены, поток туристов будет больше.

Проект был создан совместно администрацией Щекинского района, жителями Крапивны и музеем-усадьбой Ясная Поляна.

Владимир Калинкин, зам. главы администрации МО Щекинский район по социальным вопросам:

Владимир Калинкин – «Парк уездного периода» – очень интересная концепция. Этот проект – результат совместного труда администрации Щекинского района, жителей Крапивны и музея-усадьбы «Ясная Поляна». Село Крапивна связано с именем Льва Толстого, поэтому туристы могут узнать здесь многое о жизни великого писателя.

Одна из главных задач – привлечь в село туристов. Но проект тем и уникален, что в Крапивне эта туристическая зона также активно используется жителями.

Андрей Чеченкин, глава администрации муниципального образования Крапивенское Щекинского района:

Андрей Чеченкин - Нам было важно знать мнение жителей села. Поэтому во время подготовки заявки мы постоянно советовались с ними. И даже сейчас иногда вносим изменения в проект по просьбам жителей. Работы сейчас ведутся очень активно, мы надеемся, что проект будет реализован в срок, и все жители будут довольны обновленной Крапивной.

Жители благоустройство активно поддерживают и готовы потерпеть все неудобства во время работ, чтобы потом наслаждаться благоустроенным селом:

Ирина Рак - Многие приезжающие говорят, что, когда бываешь в Крапивне, на душе всегда становится хорошо. И это так и есть! А теперь село станет еще лучше. Я живу в Крапивне всю жизнь, и меня очень радуют перемены. Мы давно мечтали о хорошем парке, с лавочками, детскими площадками, освещением и пешеходными дорожками, поэтому сразу поддержали проект. Село развивается, и мы надеемся, что и жители на это откликнуться, и будут продолжать делать Крапивну лучше.

Кристина Кожакина - Приехала жить в Крапивну 20 лет назад, и впервые за это время я вижу такие перемены. Честно говоря, я до конца не верила, что село так будут благоустраивать, но работы ведутся очень активно. Мы с нетерпением ждем окончания работ, чтобы прогуливаться по этим улицам вместе с семьей.

Крапивна – не единственный населенный пункт, который сейчас благоустраивается в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Работы ведутся также в Чекалине. Там реализовывается проект «Маленький центр большого отдыха». На него будет потрачено 30 млн рублей грантовых средств.

Министр ЖКХ Тульской области Олег Дючков: