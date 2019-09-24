В школах Тульской области открылись центры цифрового и гуманитарного образования «Точка роста»

Фото Дмитрия Чербы.

24 сентября прошел единый день открытия центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» во всех субъектах РФ.

В Тульской области такие центры открылись в 34 сельских школах во всех муниципальных образованиях региона.

Заместитель министра образования региона Елена Пчелина побывала на открытии «Точки роста» в Волхонщинской школе Плавского района. В режиме видеосвязи школьники и учителя посмотрели церемонию открытия центров в разных регионах страны.

Елена Пчелина:

Елена Пчелина – Одно из направлений нацпроекта «Образование» — «Современная школа», оно предполагает модернизацию инфраструктуры действующих и строительство новых школ. Создание «Точек роста» призвано помочь повысить уровень образования в сельских школах и школах малых городов.

На эти цели в 2019 году предусмотрено выделить 76 млн рублей из федерального, регионального и муниципальных бюджетов.

Помимо уроков в центрах будут проходить занятия по дополнительному образованию, в том числе по технологии, информатике, ОБЖ, а также по различным направлениям внеурочной деятельности.

В школах, где сегодня открылись центры, проведены ремонтные работы, закуплено необходимое учебное оборудование. В классы по информатике приобретены ноутбуки, многофункциональные устройства. В классы по изучению технологии — 3D-принтеры, квадрокоптеры, наборы слесарных инструментов, оборудование и программное обеспечение для изучения технологий виртуальной реальности.

Для изучения ОБЖ закуплены тренажеры-манекены для отработки сердечно-лёгочной реанимации, приемов удаления инородного тела из верхних дыхательных путей, наборы и средства для обучения оказанию первой медицинской помощи.

Кроме того, приобретены комплекты шахмат и оборудование для медиазоны (фотоаппарат, видеокамера, микрофоны).

В летний период педагоги прошли обучение и курсы повышения квалификации. Занятия в центрах гуманитарного и цифрового профилей будут проходить после уроков. Организована доставка детей из соседних сельских школ.

В 2020-2022 годах в Тульской области планируется создать еще 45 таких центров.

справка

«Точка роста» — это федеральный проект нацпроекта «Образование».

Национальный проект «Образование» был утвержден Президентом РФ в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта — 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 по 2024 гг.