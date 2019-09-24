25 сентября центр Тулы останется без воды

Об этом сообщает АО «Тулагорводоканал».

Согласно сообщению, 25 сентября с 9.30 до окончания работ будет ограничена подача холодной воды по следующим адресам:

ул. Каминского, 20, 22, 24-а, 24-б, 24-в,

пр. Ленина, 14, 16, 20, 22, 24, 28-ж,

ул. Советская, 56-а, 60, 64,

пер. Центральный, 2, 2-б, 9,

пер. Учетный, 2, 3

в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ по адресу: переулок Центральный — ул. Каминского, 24-в.

По окончанию работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.