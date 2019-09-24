25 сентября центр Тулы останется без воды
Об этом сообщает АО «Тулагорводоканал».
Согласно сообщению, 25 сентября с 9.30 до окончания работ будет ограничена подача холодной воды по следующим адресам:
- ул. Каминского, 20, 22, 24-а, 24-б, 24-в,
- пр. Ленина, 14, 16, 20, 22, 24, 28-ж,
- ул. Советская, 56-а, 60, 64,
- пер. Центральный, 2, 2-б, 9,
- пер. Учетный, 2, 3
в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ по адресу: переулок Центральный — ул. Каминского, 24-в.
По окончанию работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.
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