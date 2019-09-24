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В Тульской области с начала года эвакуировали более 6000 автомобилей-нарушителей
Фото из архива Myslo.

В Тульской области с начала года эвакуировали более 6000 автомобилей-нарушителей

Из них более 4000 водителей оставляли свои машины на стоянках для инвалидов. Хотя законных оснований для этого не имели.

В Тульской области с начала 2019 года сотрудники ГИБДД вынесли 6343 постановления о задержании транспортного средства и перемещении его на специализированную стоянку.
 
Госавтоинспекция отмечает, что наиболее часто владельцы транспортных средств нарушают правила остановки или стоянки в местах для инвалидов. Оставлять на данных парковках машины, не подпадающие под требования законодательства, запрещается под угрозой административного наказания.
 
С начала года за такое нарушение к ответственности привлечено
4159 водителей.
Они получили 5000 рублей административного штрафа, а их автомобили были задержаны и помещены на спецстоянку.
 
 

На сегодняшний день на территории области функционирует 11 специализированных стоянок, на которые помещаются транспортные средства не только за нарушения ПДД, но и за незаконную предпринимательскую деятельность.

Перечень специализированных стоянок и контактные данные лиц, ответственных за хранение задержанных транспортных средств, размещены на официальном сайте министерства транспорта и дорожного хозяйства Тульской области.

Госавтоинспекция Тульской области в очередной раз напоминает водителям о том, что неукоснительное соблюдение Правил дорожного движения позволит вам избежать задержания транспортного средства и помещения его на специализированную стоянку.
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Автор: Кристина Вернигорина
вчера, в 22:11 −1
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