Фото Михаила Булдакова.
В Тульской области в лесу поисковики нашли останки офицера РККА
Сейчас личность погибшего устанавливается.
22 сентября в районе деревни Ишутино Белевского района поисковики ТРПОО «ПО «Штурм» при проверке полученной от местных жителей информации обнаружили неизвестное захоронение офицера (командира) РККА.
Как сообщают поисковики, в настоящий момент они устанавливают личность погибшего. В ближайшее время его перезахоронят на Кургане Бессмертия в Белеве.
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