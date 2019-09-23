В Тульской области в лесу поисковики нашли останки офицера РККА

Фото Михаила Булдакова.

22 сентября в районе деревни Ишутино Белевского района поисковики ТРПОО «ПО «Штурм» при проверке полученной от местных жителей информации обнаружили неизвестное захоронение офицера (командира) РККА.

Как сообщают поисковики, в настоящий момент они устанавливают личность погибшего. В ближайшее время его перезахоронят на Кургане Бессмертия в Белеве.