Какие дома Тулы останутся без электричества 20 сентября
Плановые работы пройдут в областном центре с 9 до 17 часов.
Сотрудники «Тулгорэлектросетей» обесточат следующие дома:
- ул. Новомосковская, 19-а, 15, 13-а, 21, 17, 19, 11-а,
- ул. Кауля, 3 к. , 3 к. 2,
- ул. Пирогова, 2-20 (чётн.), 7-б, 14-а, 7-а, 7, 4-а, 15,
- ул. Советская, 84, 74,
- ул. Жуковского, 2, 3,
- ул. Макаренко, 7,
- ул. Шухова, 2, 4, 6, 10-б, 12, 14,
- ул. Маяковского, 1, 1-а, 2, 2-а, 2-б,
- ул. Кольцова, 1-а, 3-а,
- ул. Немцова, 10,
- ул. Каракозова, 65, 66,
- п. Октябрьский, 23-25,
- п. Трудовой, ул. Володарского, 1-22,
- ул. Мичурина, 1-17,
- ул. Октябрьская, 1,2,7,
- ул. Чапаева, 1-12,
- п. Косая Гора, ул. Шевченко, 1-50,
- п. Южный, ул. Автомобилистов, 12, 18, 20,
- ул. Н. Глухополянская, 1-9,
- ул. Глухополянская, 1-50,
- ул. Гастелло, 1, 1-а.
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