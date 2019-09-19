В Узловой начальница почтового отделения присвоила более 400 тысяч рублей

Заместитель Узловского межрайонного прокурора утверждил обвинительное заключение в отношении 44-летней экс-начальницы почтового отделения. Женщина обвиняется в совершении двух преступлений по ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием своего служебного положения, в крупном размере, с причинением значительного ущерба гражданину».

По версии следствия, обвиняемая с 26 декабря 2018 года по 12 марта 2019 присвоила вверенные ей денежные средства на сумму свыше 400 тысяч рублей и распорядилась ими по своему усмотрению. Кроме того, злоумышленница присвоила социальную выплату одного из клиентов почтового отделения – 14 тысяч рублей. Она находится под подпиской о невыезде и ожидает суда.

УФПС Тульской области сообщает, что факт мошенничества был выявлен сотрудниками службы безопасности предприятия в ходе внутреннего расследования.

Материалы внутренней проверки были переданы в правоохранительные органы для дальнейшего рассмотрения. Сотрудница почтового отделения уволена в связи с утратой доверия. Со всеми сотрудниками почтовых отделений проводится инструктаж по соблюдению регламента работы, будут усилены контрольно-ревизионные меры.