Жители деревни Зыбино Тульской области: «Мы в войну жили лучше, чем сейчас»

Анна Лукьянова – В войну жили лучше, чем сейчас, – откровенно говорит 93-летняя жительница деревни Зыбино Анна Петровна Лукьянова. – Плохо сейчас! Здесь немцы жили, когда война была. Мне 15 лет было тогда, а немцы нет-нет да и дадут шоколадку. Тогда у нас и вода была в каждом доме, и магазин рядом, и медпункт... А сейчас что? Снег зимой топим, чтобы попить!

Забытый богом населенный пункт, заросший густым борщевиком, расположен в 15 километрах от районного центра – Одоева.

Именно столько же нужно проехать, чтобы добраться до ближайшего магазина. Но 15 км – это по трассе, а пока до нее доберешься по бездорожью, и есть передумаешь, говорят жители.

С трехкилометровой подъездной дорогой к деревне ситуация сложная. Тянется она через поля «Мираторга»: с одной стороны бесконечные кукурузные, с другой – пустующие, но жители говорят, что здесь пасутся коровы. Проселочная дорога быстро разбивается сельхозтехникой: после уборки урожая остаются огромные развороченные колеи, по которым после осенних дождей проехать можно разве что только на внедорожнике. Да и то заносит. А ведь многие транспорта и вовсе не имеют, так и ходят по грязи до автобусной остановки.

Петр Степанов – Пока не было здесь никакого сельхозпредприятия, мы сами дорогу подравнивали, просили знакомого тракториста срезать колеи и так ездили. А сейчас только выровняем, как опять многотонная техника проедет. Считай, и не делали ничего, опять дорога разбита, – рассказывает Петр Степанов.

По таким дорогам скорая до деревни не доезжает.

Наталья Степанова – Сломала бедро Анна Петровна. Вызвали скорую, а она доехала до реки и всё, дальше, говорят, несите сами, мы проехать не можем. И мы через мост бабушку на себе несли. А как еще? А вот этой зимой мужчине стало плохо с сердцем, вызвали скорую, а она в поле встала и дальше проехать не может. Повезли его на санях, делать нечего. Но это же тоже не быстро. Мужчина умер по дороге, к скорой мы уже труп доставили. Раньше у нас была лошадь, так на санях возили, а теперь и этого нет, – добавляет Наталья Степанова.

Некогда крупная деревня Зыбино начала пустеть после закрытия колхоза «Новая жизнь». В нем работали практически все жители села, он же снабжал деревню водой. Когда колхоз закрылся, водонапорная башня еще какое-то время качала воду, а в 1994 году насос перегорел. Чинить было некому, видимо, никто тогда не взял на баланс коммунальный объект. Сейчас башню еле заметно при подъезде к Зыбино – ее рыжая от ржавчины верхушка торчит из-за густо обступивших ее за эти годы деревьев.

Жители обращались по этому поводу в местную администрацию, но ничего не добились. Хотели было самостоятельно решить проблему, пробурив колодцы, но специалисты не нашли здесь воду. У жителей Зыбино остался единственный источник – старый колодец, расположенный в лесу. Добраться до него – это настоящее испытание.

Мы прошли вместе с жителями до колодца, и, честно говоря, даже с пустыми руками дорога туда и обратно – это вовсе не легкая прогулка по лесу.

Самая ближайшая дорога к колодцу начинается с заброшенного приусадебного участка, заросшего высокой травой. За забором участка сразу же встает лес, сплошь с крутыми оврагами: спуск, подъем, спуск, подъем, и так несколько раз.

После дождя дорога скользкая. В одном из оврагов и находится то, что называют «колодцем». Это больше похоже на яму в земле, обложенную прогнившими бревнами и прикрытую железным листом. В воде прекрасно живется лягушкам.

От колодца тянется резиновый шланг – в теплую погоду можно не ходить за водой до колодца. Зимой же вода в нем замерзает.

Жителям зимой остается либо через сугробы по пояс пробираться к замерзшему и занесенному снегом колодцу, либо топить снег.

– А мы и топим снег, а полученную воду и пьем, и есть на ней готовим, и моемся. А как еще? – рассказывает Анна Петровна. – Я ветеран труда! Всю жизнь проработала в колхозе ради того, чтобы в старости пить талую воду? Это просто издевательство над нами!

Зимой Зыбино пустеет. Большая часть жителей перебирается с первыми холодами в Тулу или другие населенные пункты, где с коммунальными благами дела обстоят лучше. Но живущих стариков здесь не бросают – несколько раз в неделю Петр Степанов приезжает в деревню: воды привезти и продукты.

– А тут по-другому никак не проживешь. Понятно, что на все нужды я воды не привезу, но хотя бы чтобы попить можно было! Старики же не дойдут сами до магазина. Тем более, что дорогу от снега никто не чистит. Наша деревня никому не нужна. Мы сколько раз обращались, говорят, что нет солярки, мы уже даже и на солярку готовы скинуться, лишь бы прочистили дорогу, так в администрации заявляют, что нет на нашу деревню техники! Как нет, если должна быть?! – Петр Степанов.

В этом году лишились зыбинцы и уличного освещения. Тем, кому нужен уличный свет, предложили подключить фонари к своим домовым счетчикам. Провода были уже перерезаны и другого выхода у людей не осталось. Теперь они оплачивают уличное освещение сами.

– Мы за что налоги платим? Налоги как у всех, скидки за то, что живет без благ цивилизации, не придумали. И что мы имеем? Люди умирают, пока их несут до скорой, потому что врачи к ним не едут. Похоронить – тоже целая история. У нас кладбище на другой стороне Вашаны. Мостик давно прогнил. Сделали новый спустя много лет, но такой узкий, что гроб четыре человека пронести не могут по нему – не помещаются на мосту, – рассказывает Наталья Степанова.

Казалось бы, куда уже больше бед: и так нет ни воды, ни света на улице, ни медпомощи, ни дорог... Но видимо это было еще не дно. В этом году деревню атаковали мухи! Их просто дикое количество. Полчища насекомых буквально оккупировали дома и хозпостройки. Избавиться от них обычными бытовыми средствами не представляется возможным. Страдает от нашествия мух вместе с Зыбино и деревня Глинищи.

Такое количество насекомых представляет серьезную опасность и может спровоцировать начало эпидемии: мухи способны переносить самые разные заболевания, а чаще всего кишечные болезни. Под угрозой и люди, и животные.

Юрий Ларин – В том году появился рядом с нами коровник «Мираторга», и почти сразу налетели мухи. Никогда в жизни столько не видели! У нас в советские годы здесь тоже колхоз был, но такого никогда не было. Вчера вот два ведра мух выкинул. Столько можно за день набрать. Как-то женщину рой чуть с ног не сбил, она дверь открыла, а они вылетают! Мы не знаем, что делать, — говорит Юрий Ларин.

Приезжавшие на минувшей неделе по факту публикации Myslo представители администрации Одоевского района только развели руками по поводу наличия мух. Походили, посмотрели и уехали, не дав никакого ответа жителям.

Комментарий главы администрации Одоевского района Валерия Крупнина приводим как есть, тут всё понятно и без лишних слов:

Валерий Крупнин – Мухи являются насекомыми, которые чувствуют приближение холодов и поэтому за неделю-две до наступления холодов они стремятся в любые укрытия. Забираются под штукатурку домов, забиваются в углы, межрамные проемы. От этого страдают не только жители отдельного села Зыбино или Глинищи, это ежегодная эпопея борьбы мух и человечества всей страны, всего мира. У меня тоже мухи, в таком же количестве каждый год. И ничего. Если вы с такой проблемой не сталкивались, то, может быть, вы живете в той местности, где нет мух. В Туле, наверное, много домов и меньше мух, а в районах наоборот: мало жителей, мало жилья. Когда в квартире жил, такая же ситуация: они скапливаются в подъездах, между рамами... Зря они жалуются на мух. Мухи везде. Мухи, которые забиваются в дома, это не те, которые живут на животных или продуктах их жизнедеятельности.

Что касается водонапорной башни и отсутствия воды, то, по мнению главы администрации района, жители сами виноваты, что у них до сих пор нет водоснабжения:

– Если жители проявят активность, а насколько я знаю, в этой деревне постоянно живет один человек, обозначат свое желание в обустройстве водопровода или скважины, то мы их включим в программу. Большинство тех, кто позиционирует себя жителем деревни, имеет зимние квартиры в Туле. Ни к кому они не обращались. Я работаю тут пятый год, и вопрос с водоснабжением не поднимался ими никогда. Они могут подать заявку для участия в «Народном бюджете». Жители могут собрать сколько угодно денег. У нас есть населенные пункты, в которых живут по восемь человек, так вот они собирают деньги и участвуют в «Народном бюджете».

Но жители уверяют, что обращались пару лет назад по поводу водопровода, обращение их приняли, а вот ответ по этому поводу они не получили.

Что касается дороги к деревне, которую, по словам жителей, зимой не чистят, по версии Валерия Крупнина, раз в неделю точно убирают.

– «Не могут проехать» и «не чистят дорогу» – это разные вещи. Мы зимой чистим дороги к каждому населенному пункту. Ни один населенный пункт у нас не отрезан от цивилизации. То, что скорая зимой отказалась ехать, это мне известно. Иногда работники скорой помощи отказываются ехать, хотя они на вездеходной технике и могут пробраться, но почему-то отказываются. Иногда это похоже на сказку со страшным концом.

Единственное, что не поставил под сомнение Валерий Крупнин, то, что уличное освещение в деревне Зыбино бесхозное.

– Элекроэнергетическая компания могла убрать освещение от фонарей, которые не подключены к приборам учета. А ставить их должен был тот, в чьем ведении находится эта линия. Линия же, скорее всего, бесхозная. Но тут нет никакой проблемы. Всё это возможно исправить.

От предложения приехать в деревню Зыбино к жителям и поговорить с ними Валерий Крупнин отказался, сославшись на плотный график запланированных на две месяца вперед встреч с жителями других населенных пунктов.

– Пусть записывается на прием их староста, и будем разговаривать. Могут, они, конечно, и написать обращение. Хотя по факту публикации мы им и так дадим ответ.

Надеемся прокуратура даст качественную характеристику действиям властей администрации Одоевского района.