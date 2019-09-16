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В Туле водитель BMW устроил ДТП и обчистил поврежденный им автомобиль
Фото pixabay.com.

В Туле водитель BMW устроил ДТП и обчистил поврежденный им автомобиль

Мужчина скрылся с места аварии с украденной дамской сумкой.

В Туле в ночь на 14 сентября возле дома №117 по проспекту Ленина произошло тройное ДТП. По предварительным данным, водитель автомобиля BMW врезался в две остановившиеся на светофоре машины - «Киа Спектра» и «Шевроле Авео». В аварии пострадал мужчина.

– Выйдя из своего транспортного средства после столкновения, водитель BMW увидел, что в одном из автомобилей, попавших в ДТП, лежит без присмотра женская сумка с мобильным телефоном. Он забрал чужое имущество и покинул место происшествия, — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

В результате принятых мер сотрудники Госавтоинспекции и уголовного розыска установили и задержали скрывшегося с места происшествия.

Находившийся за рулем BMW 29-летний житель Ростовской области доставлен в полицию для разбирательства. Он признался в совершении кражи. Все обстоятельства выясняются.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 17:40 +13
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