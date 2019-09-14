Бегающего возле Тульского кремля зайца снял на видео очевидец

14 сентября наш постоянный читатель прислал в редакцию забавные кадры. Вечерний центр города рядом с Тульским кремлем, немногочисленные прохожие и неизвестно откуда и куда бегущий по улице Менделеевской самый настоящий заяц!



К слову сказать, косой не выглядел совсем уж сильно испуганным. Но, близко к себе очевидца с включенной камерой мобильного телефона так и не подпустил, несмотря на многочисленные попытки подозвать его поближе.



Откуда ушастый взялся в самом центре города, остается только гадать...