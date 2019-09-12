Туляки смогут обратиться к чиновникам по вопросам строительства и ЖКХ

Тематический приём граждан в режиме видеосвязи состоится в среду, 25 сентября.

К директору департамента жилищно-коммунального комплекса министерства ЖКХ Тульской области Виктории Шуваловой граждане могут обратиться по вопросам организации теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, реализации проекта «Формирование комфортной городской среды», региональной программы капремонта и узнать всё о расчетах платы за ЖКУ.

Начальник отдела топливно-энергетического комплекса и энергоснабжения департамента топливно-энергетического комплекса и энергоснабжения министерства ЖКХ Сергей Белкин готов ответить на вопросы, касающиеся электро- и газоснабжения, а также нефтепродуктообеспечения.

Замминистра – директор департамента строительства министерства строительства Тульской области Антон Бунин расскажет о газификации населенных пунктов и строительстве объектов здравоохранения и культуры.

К замминистра – директору департамента жилищной политики минстроя Ольге Юдиной можно обратиться по вопросам реализации программы переселения из ветхого и аварийного жилья и другим целевым программам.

Предварительная запись на приём проводится по телефону: 30-62-75.

Приём организуется в режиме видеосвязи в администрации муниципального образования по месту жительства заявителя. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.