В Туле собака-отшельник два года терроризирует многоэтажку

В редакцию Myslo обратилась тулячка. Девушка сообщила, что три месяца назад ее семья переехала в новую квартиру, которая находится в доме №15, корпус 3, на ул. Макаренко. Первая же ночь шокировала постоянным лаем собаки.





«Соседи говорят, что собака живет в подвале. Два года назад ЖЭУ замуровали проходы и она не может выйти оттуда», - рассказала тулячка.

По словам девушки, звонок в управляющую компанию оказался безрезультатным - животное продолжает жить в подвале и громко лаять, мешая отдыхать как днем, так и ночью.



Корреспондент Myslo сразу же выехал по указанному адресу. Информация о постоянно лающей собаке подтвердилась, а вот причина ее «заточения» оказалась другой. Старшие жители дома объяснили, что около двух лет назад в подвале ощенилась сука и через некоторое время пропала. Щенки тоже разбрелись неизвестно куда, кроме одного, который боится покидать подвал. Выманить его (или ее) на улицу не удается - услышав людей, собака прячется и найти ее никто не может.

