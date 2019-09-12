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В Туле собака-отшельник два года терроризирует многоэтажку

В Туле собака-отшельник два года терроризирует многоэтажку

Животное громко лает днем и ночью, мешая людям отдыхать.

В редакцию Myslo обратилась тулячка. Девушка сообщила, что три месяца назад ее семья переехала в новую квартиру, которая находится в доме №15, корпус 3, на ул. Макаренко. Первая же ночь шокировала постоянным лаем собаки. 



«Соседи говорят, что собака живет в подвале. Два года назад ЖЭУ замуровали проходы и она не может выйти оттуда», -  рассказала тулячка.

По словам девушки, звонок в управляющую компанию оказался безрезультатным - животное продолжает жить в подвале и громко лаять, мешая отдыхать как днем, так и ночью.

Корреспондент Myslo сразу же выехал по указанному адресу. Информация о постоянно лающей собаке подтвердилась, а вот причина ее «заточения» оказалась другой. Старшие жители дома объяснили, что около двух лет назад в подвале ощенилась сука и через некоторое время пропала. Щенки тоже разбрелись неизвестно куда, кроме одного, который боится покидать подвал. Выманить его (или ее) на улицу не удается - услышав людей, собака прячется и найти ее никто не может.
 

Евдокия Потетюрина, жительница дома №15 корпус 3 на ул. Макаренко

- Обращались и в прокуратуру и в жилищную инспекцию, а уж в управляющую компании - не раз... Однажды нам позвонили и сказали, что ее выловили и в приют отправили, но она там как оставалась, так и остается.  На второй день снова им позвонили. Пришли трое с приемника, спустились в подвал, открыли дверь и хотели ее выгнать, но она спряталась. Были здесь около получаса и не нашли. Сказали, что ничего не могут с ней сделать и ушли...

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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 19:50 +5
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