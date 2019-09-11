На ул. Демидовская Плотина в Туле ночью ограничат движение транспорта
Это связано с ремонтом трамвайных путей. Движение будет перекрыто с 22.00 до 6.00.
Для обеспечения безопасности дорожного движения во время ремонта трамвайных путей по ул. Демидовская Плотина (от ул. Пролетарской до ул. Осташева) с 12 по 14 сентября с 22.00 до 6.00 будет ограничено движение всех видов транспорта.
Движение городского пассажирского транспорта будет осуществляться по измененной схеме.
Муниципальные автобусы
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№
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Наименование маршрута
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Схема движения
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21
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Малые Гончары – Щегловская Засека
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ул. Пузакова – ул. Октябрьская – ул. Демидовская Плотина – ул. К. Маркса (ул. Чапаева) – ул. Пролетарская – ул. Ложевая – ул. Кирова – ул. Щегловская Засека.
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25
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пос. Скуратово (пос. Угольный) – Тульский областной онкодиспансер
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пос. Угольный (пос. Озерный) – ул. Скуратовская – пр. Ленина – ул. Советская – ул. Демидовская плотина – ул. К. Маркса (ул. Чапаева) – ул. Пролетарская – ул. Ложевая – ул. Кирова – ул. Кутузова – ул. Вильямса – проезд М. Расковой – ул. Ушинского.
Коммерческие маршруты
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№
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Наименование маршрута
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Схема движения
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64
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ул. Железнодорожная – ул. Токарева – Детская областная больница
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ул. Железнодорожная – ул. Токарева – ул. Октябрьская – ул. Демидовская Плотина – ул. К. Маркса (ул. Чапаева) – ул. Пролетарская – ул. Ложевая – ул. Металлургов – ул. Гастелло – ул. Кутузова – ул. Вильямса – ул. Майская – ул. Бондаренко – ул. Вильямса.
Трамваи
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№
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Наименование маршрута
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Схема движения
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6
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ст-н «Металлург» – ул. Штыковая
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ул. Металлургов – ул. Плеханова – ул. Марата – ул. Епифанская – ул. Пролетарская – Чулковский мост – ул. Советская – ул. Октябрьская – ул. М. Горького.
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10
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ст-н «Металлург» – Кондитерская фабрика
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ул. Металлургов – ул. Плеханова – ул. Марата – ул. Епифанская – ул. Пролетарская – Чулковский мост – ул. Советская – ул. Коминтерна – Павшинский путепровод – ул. Воздухофлотская – ул. Тихмянова – Одоевское шоссе.