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На ул. Демидовская Плотина в Туле ночью ограничат движение транспорта

На ул. Демидовская Плотина в Туле ночью ограничат движение транспорта

Это связано с ремонтом трамвайных путей. Движение будет перекрыто с 22.00 до 6.00.

Для обеспечения безопасности дорожного движения во время ремонта трамвайных путей по ул. Демидовская Плотина (от ул. Пролетарской до ул. Осташева) с 12 по 14 сентября с 22.00 до 6.00 будет ограничено движение всех видов транспорта.

Движение городского пассажирского транспорта  будет осуществляться по  измененной схеме. 

Муниципальные автобусы

Наименование маршрута

Схема движения

21

Малые Гончары – Щегловская Засека

ул. Пузакова – ул. Октябрьская – ул. Демидовская Плотина – ул. К. Маркса (ул. Чапаева) – ул. Пролетарская – ул. Ложевая – ул. Кирова – ул. Щегловская Засека.

25

пос. Скуратово (пос. Угольный) – Тульский областной онкодиспансер

пос. Угольный (пос. Озерный) – ул. Скуратовская – пр. Ленина – ул. Советская – ул. Демидовская плотина – ул. К. Маркса (ул. Чапаева) – ул. Пролетарская – ул. Ложевая – ул. Кирова – ул. Кутузова – ул. Вильямса – проезд М. Расковой – ул. Ушинского.

Коммерческие маршруты

№ 

Наименование маршрута

Схема движения

64

ул. Железнодорожная – ул. Токарева – Детская областная больница

ул. Железнодорожная – ул. Токарева – ул. Октябрьская – ул. Демидовская Плотина – ул. К. Маркса (ул. Чапаева) – ул. Пролетарская – ул. Ложевая – ул. Металлургов – ул. Гастелло – ул. Кутузова – ул. Вильямса – ул. Майская – ул. Бондаренко – ул. Вильямса.

Трамваи

№ 

Наименование маршрута

Схема движения

6

ст-н «Металлург» – ул. Штыковая

ул. Металлургов – ул. Плеханова – ул. Марата – ул. Епифанская – ул. Пролетарская – Чулковский мост – ул. Советская – ул. Октябрьская – ул. М. Горького.

10

ст-н «Металлург» – Кондитерская фабрика

ул. Металлургов – ул. Плеханова – ул. Марата – ул. Епифанская – ул. Пролетарская – Чулковский мост – ул. Советская – ул. Коминтерна – Павшинский путепровод – ул. Воздухофлотская – ул. Тихмянова – Одоевское шоссе.

 

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 09:20 0
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Место
Тулаулица Демидовская Плотина

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