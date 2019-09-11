На ул. Демидовская Плотина в Туле ночью ограничат движение транспорта

Это связано с ремонтом трамвайных путей. Движение будет перекрыто с 22.00 до 6.00.

Для обеспечения безопасности дорожного движения во время ремонта трамвайных путей по ул. Демидовская Плотина (от ул. Пролетарской до ул. Осташева) с 12 по 14 сентября с 22.00 до 6.00 будет ограничено движение всех видов транспорта.

Движение городского пассажирского транспорта будет осуществляться по измененной схеме.

Муниципальные автобусы

№ Наименование маршрута Схема движения 21 Малые Гончары – Щегловская Засека ул. Пузакова – ул. Октябрьская – ул. Демидовская Плотина – ул. К. Маркса (ул. Чапаева) – ул. Пролетарская – ул. Ложевая – ул. Кирова – ул. Щегловская Засека. 25 пос. Скуратово (пос. Угольный) – Тульский областной онкодиспансер пос. Угольный (пос. Озерный) – ул. Скуратовская – пр. Ленина – ул. Советская – ул. Демидовская плотина – ул. К. Маркса (ул. Чапаева) – ул. Пролетарская – ул. Ложевая – ул. Кирова – ул. Кутузова – ул. Вильямса – проезд М. Расковой – ул. Ушинского.

Коммерческие маршруты

№ Наименование маршрута Схема движения 64 ул. Железнодорожная – ул. Токарева – Детская областная больница ул. Железнодорожная – ул. Токарева – ул. Октябрьская – ул. Демидовская Плотина – ул. К. Маркса (ул. Чапаева) – ул. Пролетарская – ул. Ложевая – ул. Металлургов – ул. Гастелло – ул. Кутузова – ул. Вильямса – ул. Майская – ул. Бондаренко – ул. Вильямса.

Трамваи