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На пр. Ленина в Туле пробка из-за дорожных работ

На пр. Ленина в Туле пробка из-за дорожных работ

В районе поворота на ул. Николая Руднева обновляют пешеходный переход.

Утром 10 сентября на проспекте Ленина в Туле образовалась значительная пробка. Причиной стали дорожные работы в районе поворота на ул. Николая Руднева в Туле — там обновляют «зебру» на пешеходном переходе.
 
 
Затруднение движения наблюдается в обе стороны — как на выезд из города, так и в направлении к центру. Информация актуальна на момент публикации новости.
 
 
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 11:10 +2
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