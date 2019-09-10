На пр. Ленина в Туле пробка из-за дорожных работ

Утром 10 сентября на проспекте Ленина в Туле образовалась значительная пробка. Причиной стали дорожные работы в районе поворота на ул. Николая Руднева в Туле — там обновляют «зебру» на пешеходном переходе.

Затруднение движения наблюдается в обе стороны — как на выезд из города, так и в направлении к центру. Информация актуальна на момент публикации новости.