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В Туле на ул. Оборонной снесли аварийный дом
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле на ул. Оборонной снесли аварийный дом

Всего с начала года на указанной улице снесли четыре ветхих постройки и восемь незаконных строений.

В Туле на ул. Оборонной проводится комплекс мероприятий по благоустройству. Накануне там был снесен аварийный дом № 34.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, работа проводилась в рамках подготовки к сдаче улицы по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В этом году на ул. Оборонной проводится комплексный ремонт с заменой асфальтового покрытия, установкой бордюрного камня, новых остановочных павильонов.

Общая протяженность участка — 2,4 км, финансирование — 106 млн рублей.

Параллельно благоустраивают прилегающие к дороге территории.

Так, с начала года на ул. Оборонной были кронированы и удалены в общей сложности 97 деревьев, снесено четыре ветхих постройки, восемь незаконных строений, покрашены фасады семи зданий, отремонтированы семь цоколей, заменено 50 метров забора.

На контроле Главного управления по Центральному округу — покраска еще четырех фасадов зданий и возведение 200 метров забора.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 13:20 +1
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