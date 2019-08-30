Остаться нельзя уйти от УК?

«Управляющая компания только деньги собирает» – это уже устоявшийся штамп о деятельности УК. Из-за такого факта даже компания, которая готова нести ответственность за свою работу, вызывает массу недоверия.

Причина прежде всего в том, что жильцы дома не знают особенностей работы УК, отсюда возникает непонимание при общении с жилищниками. Как тулякам понять, когда УК готова работать, «Слобода» выяснила на примере УК «21 век». В редакцию в августе обратились жители дома №7 по ул. Перекопской. Претензия, в общем-то, как и у многих. Но, как это часто бывает, в этой ситуации оказалось не все так однозначно.

Дом №7 большой – 120 квартир, следить за ним непросто. Нужно постоянно все дер­жать на контроле. В каждом подъезде есть старшие, но основной спрос – с председателя совета дома Валентины Антошкиной. Она и стала инициатором собрания о смене УК. Причины, по словам женщины, были: дом не готов к зиме, УК не принимает мер, чтобы остановить разрушение кирпичной кладки стен, а также иск о признании ООО «21 век» банкротом. Иск она обнаружила в открытом доступе на сайте арбитражного суда.

Валентина Антошкина – Нам управляющая компания предлагала повысить тариф на содержание жилья, но мы считаем, что достаточно ей платим, чтобы ремонтировать наш дом. 14 июля мы провели собрание и выбрали другую УК. Компания небольшая, у нее мало в управлении домов, я думаю, она будет лучше исполнять свои обязанности. 17 июля документы о расторжении договора с ООО «21 век» и заключении с 1 августа договора с новой УК передали на проверку в региональное ГЖИ. Но быстро расстаться не получилось: 5 августа выяснилось, что один из жителей собрался в суде оспорить правомочность решения о переходе в другую УК, – пояснила Валентина Антошкина.

О спорить решение собственников может любой владелец квартиры. Но есть такое право и у управляющей компании. За комментариями мы обратились к директору компании Василию Сидорину.

Василий Сидорин – Судебные разбирательства между хозяйствующими субъектами на сегодняшний день достаточно частое явление. Плохо это или хорошо, другой вопрос. Я понимаю обеспокоенность жителей по поводу возможного банкроства УК, но прежде чем что-то предпринимать, я считаю, надо реально оценивать ситуацию: если УК продолжает добросовестно выполнять свои обязанности, то почему ее нужно срочно менять?

В ряде случаев судебное разбирательство помогает уточнить сумму долга, которую выставляют ресурсники, и сэкономить в итоге средства жителей.

Так вышло и в нашем случае: в ходе судебного разбирательства реальная сумма была уточнена, в итоге она стала значительно меньше, – отметил гендиректор компании. – То есть у нас осталось больше средств на выполнение работ на домах, которые находятся под нашим управлением, – рассказал Василий Сидорин.

Справедливости ради стоит отметить, что, говоря о некачественной работе УК, жители чаще помнят то, что не сделано, но не учитывают уже выполненные работы. Так, два из трех подъездов отремонтированы, проведены работы на канализационных сетях, перекрыты козырьки над подъездами. Что же касается ремонта кирпичной кладки, то, по словам Василия Сидорина, УК в целом готова выполнять работы, но жителям необходимо реально оценивать объем денег, которые поступают на обслуживание дома.

– Когда мы разговаривали с жителями по поводу ремонта входных групп, то предлагали поднять тариф на рубль, объясняя это тем, что в сухом остатке денег не так много на выполнение текущего ремонта. Жители отказались, и мы в целом можем их понять. Но тариф на обслуживание мы не выдумываем на пустом месте, у него есть вполне реальное обоснование: он складывается из расходов на уборку подъезда, двора, на аварийное обслуживание дома – независимо от того, случилась аварийная ситуация или нет, по договору мы должны аварийной службе платить ежемесячно, на газовое обслуживание, проверку лифтового оборудования и многое другое. В доме чуть более 7000 кв. м жилой площади, при тарифе в 18,5 рубля мы собираем с дома порядка 130 тысяч рублей в месяц – это при условии, что все жители своевременно заплатили. Если из этой суммы убрать все обязательные расходы, на выполнение текущего ремонта на месяц остается в среднем около 19 000 рублей. То есть владельцам квартир нужно определиться, какие именно работы они хотят видеть. Все сразу сделать не получится. Мы предложили единственный возможный вариант, ускоряющий процесс, – поднять тариф, тогда бы денег хватило на все работы. Но собственники отказались. Именно поэтому мы пока отремонтировали только козырьки, чтобы они не протекали.

Что касается заявлений председателя совета МКД, что подготовка к зиме не ведется, то тут стоит отметить, что этот момент контролируют не только жители, но и администрация города. Да, были определенные нюансы в этом году, но на данный момент все дома, которые обслуживает ООО «21 век», опрессованы, об этом сообщили в пресс-службе администрации Тулы.

– Мы не можем оценивать решение жителей перейти из одной УК в другую, – заключил гендиректор ООО «21 век». – Если ГЖИ Тульской области проверит документы и не найдет нарушений, значит, мы согласимся с принятым собственниками решением. Но сейчас один из жителей уже заявил о том, что считает решение о смене УК неправомочным. Посмотрим, что скажет суд. Наше единственное желание – чтобы эта процедура была проведена по закону.