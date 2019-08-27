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Где в Туле отключат свет 28 августа

Где в Туле отключат свет 28 августа

«Тулгорэлектросети» предупреждают о плановых работах.

С 9.00 до 17.00 они пройдут по следующим адресам:

  • ул. Дмитрия Ульянова, 12, 14, 16, 18, 20, 22,
  • ул. Ф. Энгельса, 141 к. 2, 143, 64, 145, 145-а,
  • пр-т Ленина, 74, 74-а, 72-а,
  • ул. Пушкинская, 1-11 (нечётн.), 2-6 (чётн.), 2-б, 5-а,
  • ул. Жуковского, 29-47 (нечётн.), 40-а, 38-54 (чётн.),
  • ул. Пирогова, 19-33 (нечётн.), 30-44 (чётн.),
  • ул. Гоголевская, 21,
  • ул. Каминского, 3, 6, 7,
  • Хлебная площадь, 8-в,
  • ул. Немцова, 27,
  • ул. Р. Зорге, 22-б, 24-б, 24,
  • ул. Декабристов, 77-93 (нечётн.), 110-124 (чётн.),
  • ул. Патронная, 66-84 (чётн.), 69-а-85 (нечётн.),
  • ул. Калинина, 139,
  • пер. Патронный,
  • ул. Карпинского, 44-52 (чётн.), 47-61 (нечётн.),
  • ул. Матросова, 3, 11, 13, 17,
  • ул. Комарова, 26-34 (чётн.), 23-33 (нечётн.),
  • ул. Кутузова, 38-60 (чётн.),
  • ул. Комбайновая, 1,
  • пр-д Вильямса, 27-35, 35-а (нечётн.), 26-36 (чётн.),
  • ул. Докучаева, 2-14 (чётн.), 1-11 (нечётн.),
  • п. Хомяково: ул. Берёзовская, 6-15,
  • ул. Хомяковская, 1, 4-35, 12-г, 12-в, 12-а, 17-а, 43,
  • Хомяковское шоссе, 2, 8, 6, 5/4, 10, 12, 14,
  • ул. Фестивальная, 146, 144,
  • Мясново: ул. В. Краснослободская, 61-103 (нечётн.), 74-88 (чётн.),
  • ул. Привокзальная, 36-64 (чётн.),
  • 4-й пр-д, 47-а, 47-б, 49-а, 49-б,
  • ул. Профсоюзная, 6-а, 7, 8, 9, 10, 11,
  • ул. Н. Краснослободская, 40-52 (чётн.), 37-б, 37-45 (нечётн.),
  • ул. 2-я Волоховская, 1-19,
  • 3-й Волоховский пр-д, 1-17 (нечётн.), 2-20 (чётн.),
  • 4-й Волоховский пр-д, 1-20,
  • ул. 2-я Овражная,
  • ул. 3-я Волоховская, 20,
  • ул. Моторная, 48-62, 62-а, (чётн.),
  • ул. Кабакова, 32-в, 36, 35,
  • ул. Чмутова, 130-158,
  • п. Октябрьский, 11, 11-а, 15-21 (нечётн.), 12, 14, 16, 18,
  • ул. Киреевская, 9-29,
  • ул. Чекалина, 95, 93, 93-а, 93-б, 92, 22, 20,
  • п. Скуратово: ул. Кирова, 8-29,
  • ул. Скуратовская, 89-в,
  • п. Станционный, 32-49, 7-а.
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Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:53 +2
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