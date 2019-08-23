Тулякам предлагают выбрать места для выгула собак
Не хватает площадок для выгула животных? Сообщите об этом в городскую администрацию.
Туляки могут выбрать места для размещения площадок для выгула собак. Сбор предложений в администрации города будут проводить с 26 августа по 20 сентября.
Пожелания по размещению и оборудованию дополнительных площадок для выгула и дрессировки домашних животных на территории МО город Тула необходимо направить на электронный адрес SuslinKS@cityadm.tula.ru.
В письме можно высказать и предложения по совершенствованию существующих площадок для выгула и дрессировки домашних животных на территории города.
Обратите внимание, что при направлении писем необходимо руководствоваться п. 2.11.18 —