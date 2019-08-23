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Тулякам предлагают выбрать места для выгула собак
Фото из архива Myslo.

Тулякам предлагают выбрать места для выгула собак

Не хватает площадок для выгула животных? Сообщите об этом в городскую администрацию.

Туляки могут выбрать места для размещения площадок для выгула собак. Сбор предложений в администрации города будут проводить с 26 августа по 20 сентября.

Пожелания по размещению и оборудованию дополнительных площадок для выгула и дрессировки домашних животных на территории МО город Тула необходимо направить на электронный адрес SuslinKS@cityadm.tula.ru.

В письме можно высказать и предложения по совершенствованию существующих площадок для выгула и дрессировки домашних животных на территории города.

Обратите внимание, что при направлении писем необходимо руководствоваться п. 2.11.18 — 2.11.22.3 «Правил благоустройства территории муниципального образования», утвержденных решением Тульской городской Думы от 30.01.2018 № 47/1156.

 
 
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:00 0
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