Тулякам предлагают выбрать места для выгула собак

Фото из архива Myslo.

Не хватает площадок для выгула животных? Сообщите об этом в городскую администрацию.

Туляки могут выбрать места для размещения площадок для выгула собак. Сбор предложений в администрации города будут проводить с 26 августа по 20 сентября.