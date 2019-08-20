21 августа весь Пролетарский округ останется без воды: разбираемся, почему

21 августа с 8.00 будет приостановлена подача воды в Пролетарский округ Тулы, в том числе воды не будет и в Новомедвенском, мкр. Водный, Комарки, Фитогенетика, ЖК «Молодежный», СНТ «Водник-2». После завершения работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

Специалисты А. О. «Тулагорводоканал» меняют наиболее проблемный участок водовода диаметром 900 мм, на котором в этом году было четыре аварии. Порывы происходили из-за высокой степени изношенности прежнего железобетонного трубопровода.

21 августа на Медвенско-Осетровском водозаборе запланирован монтаж двух узлов переключения для проведения работ по промывке и подключения переложенного участка.

По словам представителей администрации Тулы, воды у пролетарцев не будет только 21 августа. Однако точное время окончания работ пока не сообщается.

Напомним, в этом году будет переложено 3,6 км трубопровода. На данные цели потратят 114,7 млн рублей: из них 89,9 млн рублей — средства АО «Тулагорводоканал», 24,8 млн рублей — средства городского бюджета.

Сейчас переложено 1,6 км водовода. До 28 августа все работы на переложенном участке будут закончены, и участок нового водовода будет пущен в эксплуатацию.

Администрацией города Тулы утвержден базовый трехлетний проект «Замена магистральных сетей водоснабжения муниципального образования город Тула», согласно которому за период 2019—2021 гг. будет произведена перекладка 28,1 км магистральных водоводов на общую сумму 729,5 млн рублей. Это средства АО «Тулагорводоканал», бюджетов администрации Тулы и Тульской области.