В Туле на Медвенско-Осетровском водозаборе меняют самый аварийный участок

Фото пресс-службы администрации города.

Специалисты АО «Тулагорводоканал» приступили к перекладке наиболее проблемного участка Медвенско-Осетровского водозабора, на котором в этом году было четыре аварии. Порывы происходили из-за высокой степени изношенности прежнего железобетонного водовода.

Эдуард Головин - Мы планируем до 28 августа переключить данный участок водовода с существующего железобетонного на новый. Замененный участок трубы будет поставлен на давление, и жители Пролетарского округа получат воду уже из нового водовода, — отметил генеральный директор АО «Тулагорводоканал» Эдуард Головин.

В 2019 году на ремонт водовода предусмотрено 114,7 млн рублей: 89,9 млн рублей — средства АО «Тулагорводоканал» на строительно-монтажные работы и приобретение 2,4 км трубы; 24,8 млн рублей — средства администрации города на приобретение 1,2 км трубы.

Дата окончания работ намечена на 1 октября 2019 года. На сегодня все работы идут в графике. Специалисты АО «Тулагорводоканала» работают без выходных.

- Выполнение вышеуказанных мероприятий приведет к увеличению надежности предоставления услуги водоснабжения, к снижению аварийности, исключая крупные аварии, влекущие за собой длительное отсутствие ресурса в целых частях города, — сообщает пресс-служба администрации Тулы.

Напомним, администрация Тулы утвердила базовый трехлетний проект «Замена магистральных сетей водоснабжения МО город Тула», согласно которому за период 2019—2021 гг. переложат 28,1 км магистральных водоводов на общую сумму 729,5 млн рублей. Средства выделяет АО «Тулагорводоканал», бюджеты администрации Тулы и Тульской области.

Как сообщает пресс-служба администрации Тулы, в 2019 году выполнят такие работы:

капитальный ремонт водовода 3-го подъема от ВНС «Медвенка» до ВНС «Щегловская», протяженностью 3,6 км, диаметром 900 мм;

разработка проекта капремонта водовода 1-го подъема Песоченского водозабора, протяженностью 14,2 км, диаметром 700 мм;

разработка проекта капремонта водовода 2-го подъема Песоченского водозабора, протяженностью 9,4 км, диаметром 700 мм;

разработка проекта реконструкции водовода Анишино-Волынцево, Волынцево, Венев Монастырь-Анишино, протяженностью 9,9 км, диаметром 900 мм.

Финансирование составляет 132,3 млн рублей.

На 2020 год запланирована реконструкция и капитальный ремонт водовода 2-го подъема Песоченского водозабора, протяженностью 9,4 км, диаметром 700 мм; капитальный ремонт водовода 3-го подъема от ВНС «Медвенка» до ВНС «Щегловская», протяженностью 0,9 км, диаметром 900 мм. Финансирование — 298 млн рублей.

В планах на 2021 год — реконструкция и капитальный ремонт водовода 1-го подъема Песоченского водозабора, протяженностью 14,2 км, диаметром 700 мм. Финансирование — 299,2 млн рублей.